"Peacemaker", una producción de HBO.

Por ahora, el destino de Peacemaker sigue envuelto en incertidumbre. La serie protagonizada por John Cena, que nació como un spin-off de The Suicide Squad (2021), se convirtió en uno de los éxitos más inesperados de HBO Max. Sin embargo, su continuidad más allá de la segunda temporada no está garantizada. James Gunn, creador, guionista y actual jefe de DC Studios, dejó claro en recientes entrevistas que no hay planes confirmados para una temporada 3.

Durante una conferencia con medios especializados, Gunn explicó que el cierre de la segunda temporada, cuyo rodaje finalizó en 2024, no está diseñado para abrir directamente una nueva entrega, aunque sí dejará espacio para que varios personajes sigan apareciendo en el renovado universo cinematográfico de DC. En sus palabras, el final “cerrará una etapa” más que anunciar una continuación inmediata.

¿Desaparecerá Peacemaker del universo DC?

Esto no significa que el personaje de Christopher Smith, alias Peacemaker, desaparezca. Por el contrario, Gunn adelantó que tanto Cena como otros integrantes del elenco podrían reaparecer en futuras producciones del nuevo DC Universe (DCU), que él mismo está construyendo junto a Peter Safran. Dentro de esa hoja de ruta, títulos como Superman (2025) y Creature Commandos servirán para tejer los primeros hilos de conexión entre cine y televisión, un esquema narrativo similar al que alguna vez popularizó Marvel.

El propio Gunn reconoció que la intensa agenda de proyectos de DC Studios lo obligó a replantear sus tiempos. “Aprendí que no puedo hacer todo a la vez”, comentó. Ese calendario recargado habría sido una de las razones por las que Peacemaker 3 no se encuentra en desarrollo activo, al menos por ahora.

John Cena, como Peacemaker.

¿El fin de "Pacemaker" y HBO?

HBO, por su parte, mantiene la puerta abierta. La plataforma valora la popularidad del show, especialmente su tono irreverente y el carisma de Cena, que le dieron una identidad distinta dentro del universo DC. Pero las prioridades actuales del estudio parecen concentrarse en consolidar la nueva continuidad del DCU antes de retomar historias individuales.

En definitiva, una tercera temporada de Peacemaker no está descartada, pero tampoco confirmada. Su creador prefiere que los personajes sigan vivos dentro de un universo compartido, antes que forzar una continuación. Mientras tanto, se espera que la paz (a partir de la violencia de Peacemaker) vuelva a la pantalla de HBO Max.