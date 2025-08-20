EN VIVO
Dónde ver online "Rick y Morty", la serie de gran éxito: esta es la forma

Te compartimos la forma de ver "Rick y Morty", una de las series de animación para adultos más exitosas de todos los tiempos.

20 de agosto, 2025 | 12.40

Rick y Morty se consolidó como una de las series animadas para adultos más populares de todos los tiempos. Creada en 2013 por Justin Roiland y Dan Harmon, esta producción estadounidense comenzó en Adult Swim y pronto se convirtió en un título de culto. Su propuesta mezcla ciencia ficción, humor negro y un trasfondo filosófico que no solo divierte, sino que también invita a reflexionar sobre la existencia.

La trama sigue las disparatadas aventuras de Rick Sánchez, un científico nihilista y alcohólico, junto a su nieto Morty, un adolescente ingenuo que lo acompaña en viajes interdimensionales y experimentos absurdos. Entre realidades paralelas, criaturas cósmicas y dilemas existenciales, la serie combina acción desbordante con debates éticos y existenciales. Ahora bien, para quienes se preguntan dónde ver online Rick y Morty en Argentina, la respuesta se la compartimos a continuación.

Dónde ver "Rick y Morty" online

En Argentina, pueden verse todas las temporadas de “Rick y Morty” a través de HBO Max. Desde la primera entrega estrenada en 2013 hasta las más recientes, los usuarios pueden disfrutar de cada episodio en calidad HD y en idioma original con subtítulos o con doblaje al español.

Las 8 temporadas de "Rick y Morty" se pueden ver en HBO Max.

HBO Max no solo cuenta con Rick y Morty, sino también con un extenso catálogo de animación para adultos y producciones de culto, como Adventure Time y Regular Show. En el caso de la serie de Adult Swim, la plataforma actualiza su contenido con los nuevos capítulos a medida que son lanzados en Estados Unidos, lo que garantiza a los fanáticos seguir la historia sin largas esperas.

Cómo contratar HBO Max en Argentina y ver "Rick y Morty"

Para mirar Rick y Morty en streaming de manera legal y segura, es necesario contar con una suscripción a HBO Max. El proceso es sencillo y se puede realizar de dos formas: directamente desde la página oficial de la plataforma o a través de un proveedor de servicios como Flow o Claro, que incluyen HBO Max dentro de algunos de sus paquetes.

Pasos para suscribirte directamente en la web de HBO Max

  1. Ingresar al sitio oficial de HBO Max.
  2. Seleccionar “Suscribirse” o “Comenzar”.
  3. Elegir el plan preferido.
  4. Crear una cuenta con correo electrónico y contraseña.
  5. Completar los datos de pago y confirmar.

Contratación a través de un proveedor de TV o internet

  1. Consultar si tu servicio de TV o internet ofrece HBO Max dentro de sus paquetes.
  2. Activar el servicio siguiendo las indicaciones del proveedor.
  3. Crear una cuenta en HBO Max y vincularla con la de tu operador.
