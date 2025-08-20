Dónde ver online "Rick y Morty", la serie de gran éxito: esta es la forma.

Rick y Morty se consolidó como una de las series animadas para adultos más populares de todos los tiempos. Creada en 2013 por Justin Roiland y Dan Harmon, esta producción estadounidense comenzó en Adult Swim y pronto se convirtió en un título de culto. Su propuesta mezcla ciencia ficción, humor negro y un trasfondo filosófico que no solo divierte, sino que también invita a reflexionar sobre la existencia.

La trama sigue las disparatadas aventuras de Rick Sánchez, un científico nihilista y alcohólico, junto a su nieto Morty, un adolescente ingenuo que lo acompaña en viajes interdimensionales y experimentos absurdos. Entre realidades paralelas, criaturas cósmicas y dilemas existenciales, la serie combina acción desbordante con debates éticos y existenciales. Ahora bien, para quienes se preguntan dónde ver online Rick y Morty en Argentina, la respuesta se la compartimos a continuación.

Dónde ver "Rick y Morty" online

En Argentina, pueden verse todas las temporadas de “Rick y Morty” a través de HBO Max. Desde la primera entrega estrenada en 2013 hasta las más recientes, los usuarios pueden disfrutar de cada episodio en calidad HD y en idioma original con subtítulos o con doblaje al español.

Las 8 temporadas de "Rick y Morty" se pueden ver en HBO Max.

HBO Max no solo cuenta con Rick y Morty, sino también con un extenso catálogo de animación para adultos y producciones de culto, como Adventure Time y Regular Show. En el caso de la serie de Adult Swim, la plataforma actualiza su contenido con los nuevos capítulos a medida que son lanzados en Estados Unidos, lo que garantiza a los fanáticos seguir la historia sin largas esperas.

Cómo contratar HBO Max en Argentina y ver "Rick y Morty"

Para mirar Rick y Morty en streaming de manera legal y segura, es necesario contar con una suscripción a HBO Max. El proceso es sencillo y se puede realizar de dos formas: directamente desde la página oficial de la plataforma o a través de un proveedor de servicios como Flow o Claro, que incluyen HBO Max dentro de algunos de sus paquetes.

Pasos para suscribirte directamente en la web de HBO Max

Ingresar al sitio oficial de HBO Max. Seleccionar “Suscribirse” o “Comenzar”. Elegir el plan preferido. Crear una cuenta con correo electrónico y contraseña. Completar los datos de pago y confirmar.

Contratación a través de un proveedor de TV o internet