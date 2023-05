Exiliada en España, la nicaragüense Gioconda Belli ganó el Premio Reina Sofía de Poesía

Meses después de haber sido expulsada de Nicaragua tras ser acusada de "apátrida" por el gobierno de Daniel Ortega, la poeta Gioconda Belli (Nicaragua, 1948) fue galardonada con el XXXII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, dotado con 42.100 euros y la edición de un poemario antológico, al ser reconocida por un jurado que destacó "la expresividad creativa, libertad y valentía poética" de la autora y su contribución al patrimonio cultural común de Iberoamérica y España.

Patrimonio Nacional de España y la Universidad de Salamanca conceden anualmente este premio, el más importante de poesía en español y portugués para reconocer el conjunto de la obra de un autor vivo que, por su valor literario, constituye una aportación relevante al patrimonio cultural común de Iberoamérica y España.

El galardón, que se anunció en una conferencia de prensa en el Palacio Real de Madrid, es un reconocimiento literario que funciona como un reconocimiento más amplio a la autora, quien se instaló en Madrid luego de que en febrero de este año le negaran su nacionalidad nicaragüense por orden del Gobierno de Daniel Ortega, junto con otros 94 opositores, incluyendo al escritor Sergio Ramírez.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Al ser despatriada, me siento muy feliz de recibir este premio como poeta nicaragüense que soy. Siempre he dicho que ser nicaragüense nadie me lo puede quitar", dijo al enterarse de que había sido la elegida por el jurado, por unanimidad, entre los 49 candidatos.

La poetisa cree que el gobierno de Ortega es "nefasto". En su opinión, el presidente se ha convertido en un "tirano" y el país "ha reemplazado una dictadura por otra". Según ella, le está causando un daño inconmensurable a Nicaragua, expulsando a todas las personas pensantes, a aquellos que trabajan en derechos humanos y medios de comunicación. Además, cree que se ha generado un muro de silencio en torno a Nicaragua, aunque se siente parte de un pueblo que "está alzando la voz y rompiendo ese muro, mostrando así su apoyo a aquellos que buscan cambiar la situación".

El Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana es considerado como uno de los más importantes en el ámbito de la poesía en español y portugués. Desde su creación en 1992, distinguió a destacados poetas como Octavio Paz, Mario Benedetti, Nicanor Parra y Claribel Alegría.

Belli publicó sus primeros poemas con 20 años, en 1970, en el semanario cultural de La Prensa. Dos años después, su libro 'Sobre la grama' le valió el premio Mariano Fiallos Gil de Poesía de la Universidad Autónoma de Nicaragua, uno de los más prestigiosos del país. Desde entonces, dedicó su vida a la literatura y la política. Su obra explora temas como el amor, la libertad y el feminismo y a lo largo de los años ha escrito poemas, ensayos y novelas. Entre sus obras más destacadas se encuentran "La mujer habitada" y "El pergamino de la seducción".

En su poesía, Belli ha abordado el cuerpo femenino y ha celebrado la experiencia de ser mujer aunque considera que el cuerpo femenino aún enfrenta violencia, algo que busca cambiar a través de la escritura y lenguaje.

Con información de Télam