Por qué se separaron Los Huayra: los motivos de la disolución del grupo de folklore

Los Huayra en uno de sus recitales.

Decir Los Huayra en la escena artística es referirse a uno de los grupos folklóricos más importantes de los últimos años. Por mucho tiempo, su nombre sonó en los principales escenarios y festivales del país, reconocidos por su calidad musical, armonización y canto. Sin embargo, como dijo alguna vez Ricardo Soulé de Vox Dei "todo concluye al fin, todo termina". Fue el caso de este grupo que marcó a varias generaciones.

Juan Fuentes, ex guitarrista y cantante del grupo, se refirió a los motivos que llevaron a la separación. Vale recordar que este grupo se formó en el Colegio Salesianos, en el año`95, con una primera formación llamada “Huayra Sale”. A partir de ahí el grupo ha mutado y se ha reinventado año tras año. Después de probar varias formaciones y sufrir algunos embates propios del mundo artístico, Los Huayra trabajaron mucho hasta llegar al año 2004, cuando obtuvieron el Premio Revelación en el festival de Jesús María, en Córdoba, que fue el momento en el que se lograron afianzar en la escena popular, hasta su separación en 2019.

Cuáles fueron los motivos de la separación de Los Huayra

En una entrevista post separación, Fuentes habló sobre Los Huayra y confesó que hubo "un común acuerdo". "Para mí hoy en día es un hermoso recuerdo de cosas que me pasaron en mi vida artística, y me dieron el último empujón para que tome esta decisión de hacer mi carrera solista", resaltó Fuentes, que además señaló que que se "desarmaron" por motivos que "no fueron económicos como se dijeron", desechando cualquier tipo de rumor.

Juan Fuentes en la actualidad, en una colaboración con el Chaqueño Palavecino.

"Tristemente, hubo comentarios sobre que Los Huayra se desarmaron por problemas de dinero, que alguno quería cobrar más que otro, eso falta totalmente a la verdad, Los Huayra se desarmaron porque era un ciclo cumplido", expresó a corazón abierto Fuentes, al resaltar: "Estas separaciones son complicadas y traen separaciones personales; con algunos tengo trato y con otros no tengo el trato cotidiano, pero, está el respeto y la admiración que hubo siempre".

La banda estaba formada por Fuentes junto a Juan José Vasconcellos, Hernando Mónico, Sebastián Giménez, Luis Benavidez y Álvaro Plaza. En cuanto a su presente, Juan Fuentes publicó una nueva versión de “Zamba de la Higuera”, ahora con la participación del Chaqueño Palavecino. La colaboración forma parte del proyecto actual del ex cantante de Los Huayra, que viene profundizando su vínculo con las formas tradicionales del folklore desde un enfoque autoral.