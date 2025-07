Pichetto se fue al pasto como Pettinato y destrozó al folklore: "Esa música".

Miguel Ángel Pichetto volvió a estar en el centro de la polémica tras realizar declaraciones que muchos calificaron de ofensivas hacia una parte fundamental de la identidad cultural argentina: el folklore del norte del país. Durante una entrevista con los periodistas María O’Donnell y Ernesto Tenembaum, el diputado nacional habló sobre los procesos migratorios en la historia del país y lanzó una frase que generó indignación: “El charanguito, esa música del norte, no tiene nada que ver con la Argentina”.

El comentario surgió en un tramo del diálogo en el que se discutía cómo la inmigración había influido en la cultura local. Pichetto afirmó que la llegada de migrantes latinoamericanos “cambió la mirada y la música” del país. Cuando O’Donnell lo interrumpió para señalar que los niveles actuales de pobreza responden más a problemas estructurales internos que a la inmigración, el exsenador redobló la apuesta y agregó: “Te cambió también la cultura... la música de la llanura, el folklore, no tiene nada que ver”.

Cómo reaccionaron en las redes sociales por el comentario de Pichetto sobre el folklore

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar: cientos de usuarios salieron en defensa de los sonidos andinos y del folklore del norte argentino, cuestionando el desconocimiento del diputado sobre las raíces culturales del país. Para muchos, sus dichos no sólo invisibilizan expresiones artísticas esenciales de provincias como Jujuy, Salta o Tucumán, sino que reflejan una visión excluyente y centralista de la identidad nacional.

La comparación con las recientes declaraciones de Roberto Pettinato, quien también hizo comentarios despectivos hacia expresiones culturales populares, no tardó en surgir. "El folklore tiene millones de divisiones pero a mi no me importan porque todas me avergüenzan. Y lo digo con vergüenza, eso es lo peor. ¿El problema está en que yo no lo entiendo?", aseguró el ex integrante de Sumo.

Asimismo, sumó que siempre tuvo la intención de comprenderlo, pero nunca pudo: "¿Sabés la cantidad de veces que he tenido charlas con cumbiancheros, gente de la cumbia santafesina, porque quiero aprender, quiero ver qué carajo pasa... pero el foklore, con el charanguito, el bombito, ahí tengo yo un problema", concluyó. En ambos casos, las redes respondieron con contundencia, recordando que la riqueza de la Argentina se construye, justamente, en la diversidad.