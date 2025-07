El diputado Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque Encuentro Federal habló en El Destape 1070 y, entre varios temas, se refirió a la situación del Gobierno por YPF y el fallo de la jueza Loretta Preska que exige a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los demandantes del fallo por la nacionalización de la empresa hecha en 2012. Para el legislador, "la sentencia de Preska es de ejecución imposible".

"Nada en la estatización de YPF es como los 'cuentitos' que dicen en los programas de televisión a la tarde quienes son adictos al gobierno”, explicó el diputado, a lo que agregó que el Gobierno deberá "agotar todas las instancias" porque así como el fallo de la jueza Preska "no va a poder ser cumplido", tampoco "las acciones van a ser entregadas".

La causa por la que falló la jueza Preska es impulsada por el fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA. Hoy reclaman una millonaria indemnización por supuestas "irregularidades" en el proceso de estatización de la empresa nacional.

“Me preocupa muy poco lo que sostiene el grupo Burford, que son compradores de problemas judiciales, porque la causa está encabezada por el Grupo Petersen”, indicó Pichetto. A lo que agregó que “la estatización del 51% fue hecha correctamente", al alegar que "no fue hecha al estilo Chávez". "Los españoles cobraron una suma estimada en cinco mil millones de dólares", explicó.

Respecto a su defensa a la estatización de la compañía, el diputado señaló que él solo ratificó "la defensa y la vigencia de la ley en Argentina". Y basado en eso último, ratificó que Preska "no va a poder ejecutar los activos".

"No veo que el gobierno vaya a ir por la privatización de YPF", opinó al final de este tema, a lo que sumó que para él "esta situación al Gobierno le conviene".

Pichetto, el Gobierno y el periodismo: "No dramatizo haberle dado facultades delegadas"

El representante de Encuentro Federal en el Congreso explicó que para él "no fue dramático" darle las facultades extraordinarias al Presidente Javier Milei. “El gobierno venía de ganar las elecciones, con una estructura minoritaria y todos pedían que había que darles herramientas para gobernar", explicó sobre su voto a favor de las facultades delegadas hace un año, en el marco de la aprobación de la Ley Bases. Se defendió diciendo que "el problema en Argentina es que nadie asume ninguna responsabilidad". "Nosotros nos hacemos cargo de lo que hicimos con las facultades delegadas", puntualizó

"El Congreso recortó todo lo que quería el gobierno desde un plano ambicioso. Y le dio autorización para llevar adelante algunas cosas y otras no", destacó sobre este punto.

Criticó además la mediatización que hubo alrededor de la aprobación parlamentaria a la Ley Bases: “El problema del periodismo cuando analiza la política es que no mira los hechos en el momento y la circunstancias en las que el Congreso votaba". Y sumó: "La sociedad argentina votó a Milei, entonces hay que aceptar las reglas de juego de la democracia".

Pichetto se distanció de la mala relación del Gobierno con los periodistas

"Yo no comparto la agresión que hace el Presidente a periodistas, economistas y políticos", indicó el diputado, al agregar que le parece "un grave error" y "la antítesis de lo que pienso para mi país".

"Esta forma de hacer política de Presidente por ahora le ha servido. Seguramente puedan ser competitivos en las elecciones de medio término, pero también hay sectores de la sociedad que empiezan a cansarse y cuando el insulto es generalizado se convierte en algo repetido y deja de dañar", opinó el legislador. En esa línea, describió que "hay cosas que vemos en el Congreso que no son buenas para el país".

Pichetto afirmó que él no busca conflictos con el periodismo: "Yo me la banco y describo una situación". Sin embargo, advirtió que "no hay nada que dure para siempre, y menos en política y menos en la Argentina".

"El uso de la violencia verbal, el ataque de un colectivo como el periodismo me parece muy complejo", sostuvo al final de esta cuestión.

Pichetto, la condena a Cristina y la agresión en la casa de José Luis Espert

"No avalo que le hayan tirado basura en la puerta de la casa de (José Luis) Espert, pero la detención en Ezeiza no la comparto" explicó el diputado, a lo que agregó que tampoco comparte "el insulto gratuito a la hija de la ex Presidenta", refiriéndose a los comentarios que hizo el diputado libertario mientras daba una charla en la Universidad Católica Argentina (UCA).

El parlamentario opinó que "la detención de Cristina no es buena para el país", dado que su detención "es un problema político". "Creo que la inhabilitación perpetua es una pena alevosa", opinó al respecto.

Sobre el final de la entrevista, se refirió a su labor parlamentaria: "Yo lo que defiendo y siempre he defendido es el marco del debido proceso legal", explicó. Y concluyó afirmando que, en este momento, "empieza a aparecer un escenario de factores que tienen que ver con lo profundamente humano", en el cual "empiezan a consolidarse preocupaciones importantes que se trasladan a la acción parlamentaria", las cuales "pueden hacer posible no sostener el veto".