Martín Cirio reaccionó contra el folklore y recibió una ola de respuestas: "Es una estafa"

Martín Cirio disparó contra el folklore y recibió una ola de respuestas: "Es una estafa".

El streamer e influencer Martín Cirio, también conocido como La Faraona, despertó una fuerte reacción en las redes sociales tras expresar comentarios críticos sobre la enseñanza del folklore en las escuelas. Cirio cuestionó abiertamente la existencia de esta materia y fue interpretado por muchos usuarios como un ataque cultural hacia una de las disciplinas más representativas de las tradiciones argentinas.

Según los extractos compartidos del streaming, el creador de contenido se mostró molesto y escéptico respecto al valor educativo de la materia de folklore. El influencer afirmó que no le encontraba sentido dentro del sistema académico actual. "Hay una carrera llamada profesorado de folklore? cuánto dura?... Si dura más de dos meses es una estafa", afirmó. Estas expresiones encendieron debate, ya que el folklore no solo es parte del ámbito académico en carreras como el Profesorado de Folklore, sino también un pilar cultural para distintas regiones del país.

Desde distintos sectores de la cultura tradicional argentina, algunos referentes salieron al cruce de La Faraona y cuestionaron sus declaraciones.

Las repercusiones por las críticas de Martì Cirio al folklore

La respuesta no tardó en llegar y usuarios de diferentes edades salieron a responder al post de Cirio en defensa del folklore como elemento esencial del patrimonio cultural argentino. Muchos cuestionaron al influencer por minimizar una tradición profundamente arraigada en la identidad nacional. La polémica se suma a otras ocasiones en las que Cirio se convirtió en tendencia en redes por sus opiniones polémicas o declaraciones fuertes durante sus transmisiones.

Hasta el momento no hubo una aclaración pública por parte de Cirio sobre sus declaraciones. Sin embargo, algunos docentes y estudiantes de la materia salieron a responderle públicamente y señalar que no se trata simplemente de una “asignatura obsoleta”, sino de una disciplina que preserva, transmite y celebra identidad cultural, saberes tradicionales y formas artísticas propias de distintas regiones del país.

En publicaciones y respuestas virales al clip de Instagram, profesores de danzas folklóricas y alumnos resaltaron que el folklore no solo se enseña como contenido académico, sino que forma parte integral de la cultura popular argentina, con ritmos, bailes y costumbres que son patrimonio vivo de comunidades enteras. Argumentaron que su inclusión en los programas educativos busca valorar y mantener vivas esas expresiones culturales, al tiempo que promueve el respeto por las raíces históricas y la diversidad del país.