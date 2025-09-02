Repudio unánime a los dichos de Martín Cirio sobre la enfermedad de Selena Gómez: "Gorda hinchada"

Repudio unánime a los dichos de Martín Cirio sobre la enfermedad de Selena Gómez.

El polémico youtuber Martín Cirio quedó en el ojo de la tormenta tras sus dichos sobre los cambios físicos de la actriz Selena Gómez, quien padece una grave enfermedad crónica. Las declaraciones de Cirio y la reacción de los fans de Selena Gómez, quienes hicieron un fuerte "carpetazo" que logró revuelo.

En una de sus salidas por stream Martín Cirio agitó el avispero de las redes sociales cuando habló de la salud de Selena Gómez y sus cambios físicos. "Yo me acuerdo cuando decía, 'yo ya sé que no voy a tener de vuelta el cuerpo de los 20' y estaba toda hinchada, era un sapo parado. Tenía la cara que parecía que le iba a reventar. Y mirala ahora, con el cuerpito de los 20", sentenció el youtuber que, en el pasado, atravesó algunas cancelaciones mediáticas.

Además, Martín Cirio soltó un hiriente comentario que despertó a los fanáticos de Selena Gómez: "Tiene Ozempic, no tiene Lupus. También tenía Lupus cuando estaba gorda hinchada como un sapo. ¿Qué pasó? ¿Se le fue el Lupus?". En las redes sociales, decenas de usuarios recordaron las polémicas y acusaciones del pasado contra el youtuber (sus tuits sobre menores de edad que le valieron problemas en la Justicia).

Selena Gómez sufre de lupus eritematoso sistémico, la enfermedad más común de todos los tipos de lupus que existen, y se trata de una condición crónica por la que deberá tomar medicación toda su vida. El lupus es una enfermedad autoinmune, es decir, el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos por error. Esto puede dañar muchas partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro.

Qué es el Ozempic

El Ozempic es una droga que surgió con el objetivo de controlar los niveles de azucar en sangre y que se pensó, originalmente, para pacientes con diabetes. Pero en los últimos años el Ozempic se hizo popular entre famosos que lo consumían para bajar de peso, ignorando los peligros y complicaciones del abuso de la droga. Para hacer un uso correcto de Ozempic, en principio debe ser prescripta por un médico.