Entradas Martín Cirio en el Movistar Arena 2025: precios y fecha de los shows.

Martín Cirio, más conocido como "La Faraona", es uno de los youtubers e influencers más populares de Argentina. Con su estilo irreverente, su humor ácido y una comunidad de seguidores que lo acompaña desde hace más de una década, logró consolidarse como una de las figuras más comentadas del entretenimiento digital. Ahora, en plena etapa de revitalización artística, anunció su show en el Movistar Arena 2025 bajo el nombre "La Noche de Martina".

El show de Martín Cirio en el Movistar Arena se transformó en un verdadero fenómeno, dado que, en pocas horas, agotó la primera función y celebró en vivo el “sold out” junto a sus seguidores. Tal fue el furor que debió anunciar una segunda fecha, que rápidamente también comenzó a llenarse. Con producción de Olga, el evento promete humor, música, invitados sorpresa y momentos inéditos, por lo que la expectativa alrededor de su presentación es altísima. A continuación, te contamos cuándo se presenta en el Movistar Arena y cuáles son los precios de las entradas disponibles.

Cuándo se presenta Martín Cirio en el Movistar Arena

Martín Cirio se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires el sábado 9 de noviembre de 2025, con apertura de puertas a las 19:00 horas y el show a partir de las 20:00. Esta primera fecha fue la que generó la locura inicial al agotarse en tiempo récord.

Martín Cirio agotó su primera fecha en el Movistar Arena.

Ante la demanda, Martín Cirio anunció una segunda función para el martes 11 de noviembre, en el mismo horario, que rápidamente también comenzó a vender localidades hasta quedar prácticamente llena. Según el propio artista, se trata de la “noche en la que cumpliré todos mis sueños”, y será una experiencia de casi tres horas con escenografía impactante y la impronta característica de "La Faraona".

Cómo comprar las entradas para Martín Cirio en el Movistar Arena y cuáles son sus precios

Las entradas para Martín Cirio en el Movistar Arena 2025 se encuentran disponibles a través de la web oficial del estadio. Para la primera fecha, los tickets ya se encuentran agotados, pero la segunda todavía cuenta con algunos sectores disponibles.

En cuanto a los precios, las entradas parten desde los $40.000 según la ubicación elegida, con posibilidad de abonar en cuotas con tarjetas adheridas. La recomendación es adquirirlas cuanto antes, ya que se espera que también se agoten en los próximos días.

Con este show, Martín Cirio confirma su salto definitivo de las redes sociales al gran escenario, consolidándose como uno de los referentes del entretenimiento en vivo más convocantes de la Argentina.