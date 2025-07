Martín Cirio tiene una casa de campo con gimnasio propio y ambientación minimalista.

Lejos del caos urbano y cerca del verde, Martín Cirio encontró su refugio ideal. El creador de contenido, conocido por compartir cada aspecto de su vida en redes sociales, sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo es la casa de campo en la que vive, un espacio donde reina la tranquilidad y el diseño cuidado.

Ubicada en una zona rodeada de naturaleza, la vivienda del youtuber combina comodidad, estilo y funcionalidad. Cada ambiente está diseñado con una impronta moderna y minimalista, en sintonía con las tendencias nórdicas que privilegian la luz natural, los colores neutros y la simplicidad visual. Blancos, beiges y grises dominan la paleta cromática, acompañados por materiales nobles como la madera y el mármol, que aportan calidez y sofisticación.

Así es la casa de campo de Martín Cirio.

El living, uno de los espacios que más llamó la atención en sus publicaciones, tiene como protagonista un amplio sillón blanco decorado con almohadones tierra, dispuesto frente a una pantalla gigante. Una lámpara de pie suma un detalle acogedor al ambiente. La cocina sigue la misma línea estética: muebles blancos, estanterías de madera flotantes y detalles personales que reflejan su estilo, como plantas, cuadros, botellas decorativas y fotos.

Otro de los puntos fuertes de la propiedad es su gimnasio privado. Equipado con varias máquinas, demuestra que el influencer prioriza el bienestar físico sin tener que salir de casa. A esto se suma un gran patio, perfecto para disfrutar del aire libre o recibir amigos en un entorno relajado.

Martín Cirio incomodó a Pergolini con una reflexión inesperada sobre la sexualidad después de los 60

Martín Cirio fue entrevistado por Mario Pergolini en Otro Día Perdido (El Trece) y protagonizó uno de los momentos más descolocantes del ciclo. Fiel a su estilo provocador, el influencer conocido como “La Faraona” habló sin filtros sobre su vida sexual y lanzó una teoría que dejó al conductor en silencio.

Durante la conversación, Cirio recordó su fallida aparición en el programa de Marcelo Tinelli, donde protagonizó una escena polémica al hacerse un enema en vivo, algo que generó rechazo tanto en el público como en el propio Tinelli. Más adelante, el influencer se refirió al uso de apps de citas y reveló que suele enviar fotos íntimas para conectar con otros hombres. Fue entonces cuando miró a Pergolini y le preguntó sin vueltas: "¿Nunca te sacaste una foto desnudo?", "No" respondió el ex CQC, seco. Y agregó "No lo voy a hacer".

Lejos de frenar ahí, Cirio detalló cómo se dan esos intercambios virtuales: "Yo mando fotos para hacer el amor, y ellos me mandan una foto de su rata". La sinceridad generó asombro en Pergolini, que reaccionó con ironía "¿Pero qué es eso? ¿Un certificado? Uno no anda preguntando cómo es alguien sexualmente, eso se descubre en el momento".

Sin embargo, el momento más picante llegó cuando el conductor, con tono curioso, quiso saber si para Cirio era posible que un hombre mayor pudiera "cambiar de equipo". "¿Vos creés que uno puede pasar de heterosexual a homosexual a mi edad?", "Y sí", le respondió Cirio, con una sonrisa desafiante, "Si no es ahora, ¿cuándo? Ya te quedan unos años más y después te morís".