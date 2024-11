La China Suárez le hace juicio a una figura del espectáculo: "Intimación"

La China Suárez le habría iniciado acciones legales a un influencer famoso.

La China Suárez está en medio de un escándalo mediático tras ser vista en las calles de España durante la noche del pasado sábado con Franco Colapinto. En ese sentido, un famoso influencer opinó al respecto en su canal de streaming y la actriz le iniciará acciones legales por lo que dijo.

La panelista Paula Varela ofreció información detallada sobre la demanda que la artista de filmes como Terapia Alternativa, Los Padecientes y Abzurdah le hará a Martín Cirio, youtuber que tuvo su efímero paso por la televisión hace algunos años pero ahora solo se dedica a las plataformas digitales. "La China dispuso a sus abogados para que se pongan a trabajar y ya le está llegando una carta documento a Martín Cirio para que se retracte de sus dichos", comenzó su descargo la panelista de El Trece.

"Se han dicho muchas cosas de ella este último tiempo. Ella está muy atenta a todo, pero lo de Martín Cirio no da para más. Avanzó con esta carta documento y ahora queda ver cómo responde él", continó la periodsita. En cuanto a los dichos de Martín Cirio sobre La China Suárez, el influencer opinó en primer lugar del momento en que Suárez siguió a Colapinto en las redes sociales: "¿Es necesario ser tan puta? ¿Cada macho que aparece tenés que ir a seguirlo? ¿Podes dejar una pija sin chupar, puede ser? La amo igual porque me representa totalmente, pero cuando yo tenía 20 años".

Yanina Latorre criticó a La China tras su ruptura con Lauty Gram

"Blanquearon y algo pasó, ella hizo un posteo que decía 'no estoy de novia ni lo voy a estar hasta encontrar un hombre que valga la pena y no mienta', se ve que Lauty le mintió. Ella te cuenta todo esto en historias. Después vos lo contás y te meten juicio, te odian, te llama", soltó la panelista. Y agregó: "Chicas usen Whatsapp, usen Telegram, dense la cabeza contra la pared porque después cuando el notero las va a buscar te dicen 'quiero hablar de mi carrera y no de mi vida privada', entonces, ¿para qué mierda posteas eso? ¿Por qué no subís partes de la novela? Lauty Gram es otro pelotudo, pero se lo perdono porque tiene 20, la China Suárez tiene 3 pibes y tiene 30, pero subió 'soltero y sin apuro'. ¿Todo tiene que ser un comunicado? ¿Todos tienen 12 años? Es bien para el consultorio, ¿qué le pasa a esta gente? Me sacan de quicio".

La China Suárez y Colapinto

El cruce de La China Suárez y Cris Morena en el Gran Rex

La actriz fue parte del homenaje a la productora que le hicieron desde el canal de streaming Olga y, en medio de una charla con sus excompañeros de Casi Ángeles, ambas protagonizaron un tenso momento. "Todavía me acuerdo de los gritos de Nico y la China en los pasillos, matándose a los gritos. Estaban demasiado enamorados en ese momento”, comentó Cris Morena. Por su parte, la China Suárez intentó explicar la situación: "No, era mucha la convivencia. Era mucha intensidad, estábamos mucho tiempo juntos".