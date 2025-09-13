El lado oculto de Maggie Cullen que sorprendió al folklore.

Maggie Cullen se consagró como una de las jóvenes exponentes del folklore argentino. Fue La Voz Argentina que vio florecer este talento de 25 años, que con dulzura y una voz única conquistó los oídos de la escena musical popular.

Sin embargo, una nueva faceta quedó al descubierto. Y es que a través de su cuenta de Instagram, @maggie.cullen, la folklorista compartió una historia en la que se puede ver un atril de fondo y una paleta con acrílicos de colores. "Se vienen una cosas lindas pronto", anticipó Maggie junto a un emoji de carita feliz.

Maggie Cullen reveló un nuevo costado y sigue sumando éxitos

Maggie Cullen reveló su nuevo costado como artista pictórica, pero no por eso deja de lado la música. La joven tiene por delante una gira por distintos puntos del país. Lo que comenzó siendo un sueño, se convirtió en una realidad expresada en miles de fans que la van a ver en cada uno de sus shows y presentaciones en festivales.

Maggie Cullen dejó al descubierto su faceta como artista pictórica.

Próximas fechas del tour 2025 de Maggie Cullen

Maggie Cullen tiene muchas fechas por delante en lo que resta del 2025. La joven talento de 25 años, viajará por las provincias y se reunirá con sus fans en el escenario. A continuación te compartimos cuándo serán sus próximas presentaciones:

6/9 Tucumán



10/9 Montevideo



14/9 San Fernando. 28 Encuentro Nacional de Artesanos. Plaza Mitre. Entrada libre y gratuita.



28/9 Bariloche. Festival Internacional de Música de Bariloche. Más info en https://fimba.com.ar/



4/10 Trelew. Salón San David. Entradas en Almacén Central Gaiman o al 280 468 5742 (whatsapp)



11/10 Huinca Renancó. Teatro Cervantes. Entradas en boletería.



18/10 Las Heras, Buenos Aires. Teatro de la Sociedad Española. Entradas por Tickethoy.



8/11 Puerto San Julián. Festival Juvenil Patagónico del Folklore.



Sobre su presentación en el Festival Internacional de Música de Bariloche, Maggie advirtió a su público que estén atentos a la venta de entradas, ya que se agotan rápido. Además, expresó: "El 28 de septiembre voy a estar ahí cantando con ustedes por primera vez. Me da mucha alegría encontrarlos".

Por último, comentó: "Es en el marco del festival FIMBA, donde participan también otros grandes artistas como Chico César, Escalandrum y muchos más. Pueden ver toda la información desde la página del festival". Que Maggie forme parte de un evento cultural de tal magnitud, simboliza todo lo que ha crecido en los últimos años. Como pasó de ser una tímida participante de La Voz a una de las promesas del folklore nacional.