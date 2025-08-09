Al borde de las lágrimas, el Chaqueño Palavecino movilizó al folklore: "Me regaló una noche inolvidable"

El Chaqueño Palavecino brindó un reciente show en Santa Fe.

El Chaqueño Palavecino es uno de los exponentes del folklore en Argentina y, en estos últimos días, viene siendo protagonista de varios shows en distintas partes de país. En uno de los recientes eventos, el cantante de 65 se conmovió al borde de las lágrimas y realizó un posteo en sus redes sociales con todas las sensaciones que atravesó, lo que causó emoción en el ambiente de la música popular.

En este 2025, las figuras del folklore argentino vienen atravesando un 2025 cargado de actividades con la música. En el caso del Chaqueño Palavecino, se encuentra a pura celebración por sus 40 años de carrera y tiene una serie de recitales a lo largo del país: el viernes 8 de agosto, se presentó en Santa Fe y se lo vio conmovido por el cariño de público.

El Chaqueño Palavecino y su emoción posterior al show en Santa Fe

"Santa Fe me regaló una noche inolvidable", introdujo en su cuenta de Instagram, donde publicó varias imágenes. "Ver a los más chicos cantar mis canciones con tanta pasión y recibir el cariño inmenso de todos ustedes es un regalo al alma", agregó con un tono emotivo. "Gracias por acompañarme siempre pueblo querido", concluyó previo a anunciar su próximo show el sábado 9 de agosto en el Teatro El Círculo de Rosario.

Es por eso que muchas personas reaccionaron con comentarios en apoyo a la actualidad del artista del folklore y reconociendo su legado en la música popular. "Volve pronto Chaqueño. Gracias por llegar al alma con tu canto y esa voz inigualable"; "Hermoso todo y mis hijas super emocionadas y feliz de verte"; "Tremenda noche llena de música, risas y mucho folklore", fueron algunos de los comentarios expresados en las redes sociales.

El Chaqueño Palavecino opinó sobre la salida de Cacho Deicas de Los Palmeras

"En realidad yo no hablé con ninguno de los dos. Soy amigo, ya nos encontraremos. A veces no hay que meterse en todas estas cuestiones, son gente grande", dijo. "No sé cuál será el problema. pero bueno, me hubiera gustado ver el final de ellos dos. Qué se yo... por ahí se pueden arreglar, volver, no sé", agregó. "A veces puede haber un desgaste, les mando un abrazo a los dos y si se pueden juntar que lo hagan por el bien de ellos, de la gente. La gente los quiere escuchar, los quiere ver juntos", concluyó..