Receta ideal para el verano: el paso a paso para hacer helados saludables caseros

Llega el verano 2026 y no hay mejor opción para combatir el calor que un helado casero. Por suerte, existe una receta fácil y rapidísima para preparar palitos de helado saludables con un corazón de banana, frutos rojos y un baño de chocolate. Conocé el paso a paso de la preparación.
La receta para hacer helados saludables caseros de frutos rojos y chocolate blanco
Los helados de palito caseros son una opción fresca, fácil y tentadora para tener a mano y hacer en casa sin complicarte. Lo mejor es que tienen pocos ingredientes, cuentan con la cremosidad natural de la banana, la acidez justa de los frutos rojos y un baño crocante de chocolate blanco que los vuelve irresistibles.
Una receta ideal para los días de calor y para sorprender a grandes y chicos con un dulce liviano y casero. La influencer de cocina Recetas de Pilu compartió en sus redes sociales el paso a paso para preparar esta versión más saludable que los helados convencionales, pero igual de deliciosa.
Ingredientes (para cuatro helados de palito)
- 1/2 taza de frutillas.
- Un puñado de arándanos.
- 2 cucharadas de yogurt a gusto (puede ser frutilla).
- 1 banana.
- 150 ml de leche aproximadamente.
- 250 g de chocolate blanco para cobertura (junto con 3 cdas de aceite neutro o de coco).
Preparación paso a paso
- Por un lado, en un bowl mixear las frutillas, los arándanos, el yogurt y la leche hasta que todos los ingredientes estén bien procesados.
- Por otro lado, colocar un cuarto de la banana en el palito de madera y apoyarlos sobre el molde.
- Completar el molde de helado con la mezcla de frutos rojos.
- Llevar al freezer por un par de horas hasta que el helado esté bien firme.
- Para la cobertura de chocolate es necesario primero fundir el chocolate, con una cucharaditas de aceite a baño María.
- Una vez que esté el chocolate derrito, ya podés bañar tus helados de palito.
Consejo: el chocolate también puede ser amargo o semi amargo. Para bañarlos el chocolate debe estar derretido, pero no muy caliente y es clave que el helado esté bien frío y firme para que se endurezca.