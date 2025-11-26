Receta ideal para el verano: el paso a paso para hacer helados saludables caseros

Llega el verano 2026 y no hay mejor opción para combatir el calor que un helado casero. Por suerte, existe una receta fácil y rapidísima para preparar palitos de helado saludables con un corazón de banana, frutos rojos y un baño de chocolate. Conocé el paso a paso de la preparación.

La receta para hacer helados saludables caseros de frutos rojos y chocolate blanco

Los helados de palito caseros son una opción fresca, fácil y tentadora para tener a mano y hacer en casa sin complicarte. Lo mejor es que tienen pocos ingredientes, cuentan con la cremosidad natural de la banana, la acidez justa de los frutos rojos y un baño crocante de chocolate blanco que los vuelve irresistibles.

Una receta ideal para los días de calor y para sorprender a grandes y chicos con un dulce liviano y casero. La influencer de cocina Recetas de Pilu compartió en sus redes sociales el paso a paso para preparar esta versión más saludable que los helados convencionales, pero igual de deliciosa.

Ingredientes (para cuatro helados de palito)

1/2 taza de frutillas.

Un puñado de arándanos.

2 cucharadas de yogurt a gusto (puede ser frutilla).

1 banana.

150 ml de leche aproximadamente.

250 g de chocolate blanco para cobertura (junto con 3 cdas de aceite neutro o de coco).

Preparación paso a paso

Por un lado, en un bowl mixear las frutillas, los arándanos, el yogurt y la leche hasta que todos los ingredientes estén bien procesados. Por otro lado, colocar un cuarto de la banana en el palito de madera y apoyarlos sobre el molde. Completar el molde de helado con la mezcla de frutos rojos. Llevar al freezer por un par de horas hasta que el helado esté bien firme. Para la cobertura de chocolate es necesario primero fundir el chocolate, con una cucharaditas de aceite a baño María. Una vez que esté el chocolate derrito, ya podés bañar tus helados de palito.

El helado se puede comer sin bañar en chocolate blanco o elegir otras coberturas como chocolate amargo o semi amargo

Consejo: el chocolate también puede ser amargo o semi amargo. Para bañarlos el chocolate debe estar derretido, pero no muy caliente y es clave que el helado esté bien frío y firme para que se endurezca.