El fenómeno de Backrooms: dónde ver los cortos que inspiraron el nuevo éxito del cine de terror

Dónde ver los cortos que inspiraron Backrooms.

Backrooms se convirtió en uno de los sucesos del cine de terror de este 2026: la ópera prima dirigida por Kane Pearsons se basa en una serie de cortometrajes de YouTube sobre inquietantes espacios liminales que salieron a la luz en las últimas horas. Y aunque no hace falta haber visto las dos docenas de videos publicados en la plataforma para disfrutar de la película, puesto que esta se enmarca en la misma continuidad que estos, conviene al menos tener una idea general.

Los videos en cuestión funcionan como metraje encontrado e incluyen imágenes de científicos y personas normales explorando el misterioso Complejo, ya sea de manera intencionada o por error. Pearsons empezó a publicarlos en 2022, subiendo el último de ellos en 2025, pero pretenden tener lugar entre 1970 y los 2000.

THE BACKROOMS (FOUND FOOTAGE)

Publicado el 7 de enero de 2022, el primer video de The Backrooms, que ya acumula más de 82 millones de visualizaciones, comienza con alguien que, rodando una película casera, el 23 de septiembre de 1996, tropieza y acaba en un espacio liminal. Allí, un misterioso monstruo empieza a perseguirlo.

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De apenas 3 minutos de duración, el segundo cortometraje se lanzó un día después que el primero, el 8 de enero de 2022. Parece estar compuesto por tomas descartadas del primero e incluye fotos de científicos con el rostro cubierto.

THE THIRD TEST

El clip presenta un experimento relacionado con el Complejo y llevado a cabo por Async en julio de 1988.

FIRST CONTACT

17 de octubre de 1989. Tomas de archivo del equipo científico, que Ilevan a cabo otra prueba y se encuentran con un obstáculo.

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17 de octubre de 1989. Imágenes de ABC News con el presentador hablando sobre el terremoto que sacudió el norte de California ese año.

MISSING PERSONS

3 de febrero de 1990. Carteles de personas desaparecidas. Los cientificos encuentran un cadáver y un hongo.

AUTOPSY REPORT

5 de febrero de 1990. Los científicos investigan el cadáver del hongo.

INFORMATIONAL VIDEO

29 de febrero de 1990. Lo que comienza como un vídeo informacional en el que se detallan normas acaba con un científico explorando nuevas salas.

MOTION DETECTED

5 de marzo de 1990. Las cámaras detectan un misterioso movimiento.

PROTOTYPE

10 de mayo de 1982. Experimento que presagia la tecnología usada posteriormente para abrir las puertas.

PITFALLS

6 de mayo de 1990. Un cámara descubre un nuevo nivel subterráneo y oye gritos.

REPORT

6 de mayo de 1990. Se repasa el metraje de Pitfalls.

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1989. Clip de 30 segundos que muestra una autopista en la que un coche parece desvanecerse.

PRESENTATION

8 de mayo de 1990. Anuncio corporativo que sugiere que Async cree poder usar el Complejo para facilitar desplazamientos.

SIMPSONS

Un clip de un episodio de Los Simpsons, efectos de VHS y un anuncio de Dimacol en español.

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5 de agosto de 1990. Una llamada telefónica de un empleado de Async.

FOUND FOOTAGE #2

19 de agosto de 1995. Una mujer descubre un portal al Complejo y cae en él.

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Un video casero.

I REMEMBER

Un hombre recita un poema.

REUNION

25 de mayo de 1990. Los científicos desmontan la pared construida en Report y se encuentran con un compañero desaparecido.

DAMAGE CONTROL

26 de mayo de 1990. Continuación de Reunion.

OVERFLOW

2 de agosto de 1972. El vídeo más antiguo.

LIGHTING AND TILE SURVEY

14 de noviembre de 1989. Las luces funcionan sin fuente de alimentación.

FOUND FOOTAGE #3

19 de abril 1995. El cortometraje más largo, de 45 minutos. Un hombre con una videocámara acaba deambulando por el Complejo.

STATIC DEAD END

Ambientado el 29 de mayo de 1990, este último vídeo se publicó en YouTube el 12 de febrero de 2025. Empleados de Async discuten lo sucedido con Peter Tench (el compañero desaparecido y reaparecido).