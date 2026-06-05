La Era de Hielo 6 lanzó trailer y confirmó su fecha de estreno: qué podemos esperar de la nueva película.

El 4 de febrero de 2027 llegará a los cines La Era de Hielo: Mundo de Lava, sexta entrega de la saga que promete ser aún más alocada que las anteriores. Disney lanzó, a modo de adelanto, un impactante tráiler en el que Scrat, Manny, Sid, Diego, Buck y Ellie salen despedidos por los aires debido a un volcán en erupción.

Las imágenes arrancan con la humareda de una bestial explosión provocada por un volcán, al tiempo que suena la cantata Carmina Burana, de Carl Orff. Acto seguido, una bellota sale despedida hacia el cielo e instantes después aparece Scrat, gritando y con su cola ardiendo. Es entonces cuando, tras él, salen volando por los aires Diego, el tigre dientes de sable; Manny y Ellie, los afables mamuts; Sid, el charlatán y algo torpe perezoso; y Crash, la zarigüeya, aterrorizados. Instantes después, a Manny le golpea un bloque de hielo en la cara, haciendo que suelte sin pretenderlo a Sid un golpe y se trague una avispa.

"¡Cuidado!", advierte Ellie mientras pasa un fragmento de roca volcánica que chamusca el pelo a Manny. Seguidamente aparece tras ellos el entrañable Baby Scrat, agarrándose sus pequeñas patas mientras balbucea con su chupete en forma de bellota. Es entonces cuando todos juntos empiezan a precipitarse hacia lo desconocido. Según la sinopsis oficial de la película, esta nueva entrega de la franquicia será "una alocada aventura llena de dinosaurios y lava que lleva a Manny, Sid, Diego, Ellie, Scrat y al resto de la manada a visitar rincones nunca antes vistos del traicionero Mundo Perdido".

La película volverá a contar en su reparto de voces con Ray Romano, Queen Latifah, John Leguizamo, Denis Leary y Simon Pegg, retomando sus papeles como Manny, Ellie, Sid, Diego y Buck, respectivamente. La Era de Hielo: Mundo de Lava está dirigida por John Donkin (La Era de Hielo: Las Aventuras de Buck) y producida por Lori Forte (La Era de Hielo, La Era de Hielo: Choque de Mundos).

Cómo ver La Era de Hielo en orden