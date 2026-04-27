Explorar lo under: por qué los jóvenes descubren a los artistas urbanos antes de su boom popular

El público joven, cercano a las propuestas musicales emergentes.

Las audiencias actuales transformaron su rol de consumidores en el de investigadores de tendencias y conviertieron al hip hop y al rap underground en los principales focos de descubrimiento musical. Esta tendencia se refleja en datos de búsqueda que reveló Spotify y en el relato del músico urbano Faus K, quien dialogó con El Destape para desmenuzar este fenómeno sociocultural.

Entre 2021 y 2024, el interés por conceptos como "drill argentino" y "rap underground argentino" tuvo un crecimiento exponencial, lo que evidencia una curiosidad masiva por los sonidos emergentes. "La esencia de la música urbana es la libertad de expresión: que cada uno pueda hacer lo que realmente lo representa. Es un movimiento que fue evolucionando con el tiempo, mezclándose entre géneros y creciendo hasta volverse algo muy amplio", reflecionó Faus K, en alusión a por qué este género resulta tan cercano para millones de jóvenes.

Dentro de este ecosistema, figuras como Little Boogie lideran el alcance digital con más de 1,7 millones de oyentes mensuales, seguidos por artistas con una presencia consolidada como Cerounno, Oney1 y turrobaby. La escena se completa con nombres que refuerzan la identidad del género, entre los que destacan El Doctor, Clúster, Mir Nicolas, Doly Flackko y LoLo, quienes mantienen comunidades activas y en crecimiento.

Faus K señala al fácil acceso a las herramientas musicales digitales y a las redes como una de las razones de la magfnificación de este tipo de música. "Aahora cualquiera que tenga algo para decir puede hacerlo. Eso abrió la puerta a un montón de artistas que quizás no tienen un gran respaldo, pero sí talento, ideas y una identidad propia. Y el público conecta con eso, con lo auténtico, más allá de lo grande o chico que sea el proyecto".

Faus K.

La interacción de la audiencia con el hip hop independiente se caracteriza por un compromiso inmediato: el descubrimiento de un tema o artista suele derivar en su inclusión directa en listas de reproducción personales. Este comportamiento refleja que el vínculo no es superficial, sino que existe un interés genuino por profundizar en la obra y otorgarle un espacio permanente en el consumo cotidiano.

La participación femenina también cobra una relevancia creciente en este panorama. Artistas como HELLOLOLA, 143leti y Zé Pequeña ganan visibilidad y aportan nuevas perspectivas a la narrativa del género. Este fenómeno demuestra que el auge del rap no solo se mide en estadísticas, sino en la construcción de una escena dinámica impulsada por un público que busca activamente la innovación sonora.

Hellolola.

Cómo es el vínculo de los artistas emergentes con el público

El hecho de no tener una súper estructura como artistas por ser músicos "under" genera una cercanía e identificación que interpela al público: "Tanto los artistas emergentes como el público estamos en la misma, buscando nuestro lugar, expresándonos y tratando de decir lo que sentimos. Por eso creo que hay tanta identificación: la gente se ve reflejada en nosotros. Todo se da de una manera más orgánica y natural, y eso hace que la conexión sea más real", sostuvo Faus K.

Esta tendencia se ve respaldada por el comportamiento en las plataformas de búsqueda: términos vinculados a la escena, como "rap under argentino" o "Swaggerboyz", registraron un incremento superior al 500% en el periodo comprendido entre 2021 y 2024. Estos datos confirman que el público busca activamente nombres específicos fuera de los algoritmos de recomendación masiva.

No es un fenómeno porteño

Esta generación establece un vínculo de identidad profundo con los artistas y los códigos del circuito independiente, consolidando una escena que se distingue del circuito comercial tanto por su estética visual como por sus temáticas narrativas. Asimismo, la geografía del consumo ha experimentado un cambio significativo, desplazando el foco exclusivo de Buenos Aires.

Provincias como Catamarca lideran este crecimiento con un incremento de ocho veces en su volumen de escucha durante los últimos cuatro años. A esta tendencia se añaden provincias como Santa Cruz, Corrientes, La Rioja, Río Negro, Jujuy y Tucumán, cuyos niveles de expansión superan ampliamente el ritmo de la capital, con aumentos que oscilan entre el 80% y el 100%.