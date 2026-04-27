Anthony Joshua volverá a los rings y se enfrentará a Tyson Fury a fin de año

FOTO DE ARCHIVO. El boxeador Anthony Joshua observa desde la primera fila durante la pelea entre Justis Huni y Frazer Clarke - Estadio Tottenham Hotspur, Londres, Inglaterra

​Los excampeones mundiales de boxeo de peso pesado Anthony Joshua y Tyson Fury pactaron ‌un combate muy esperado ‌a finales de este año, anunció el lunes el promotor Eddie Hearn.

"¡Firmado, sellado y entregado! ¡El combate entre AJ y Fury está en marcha!", publicó Hearn en Instagram.

El anuncio se conoce tras la confirmación de que Joshua volverá al ring ​para enfrentarse ⁠a Kristian Prenga en Riad el 25 de ‌julio, en lo que será el ⁠primer combate del británico desde ⁠que sufrió un accidente automovilístico en diciembre en el que fallecieron dos de sus amigos.

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Prenga, albanés afincado ⁠en Estados Unidos y de 35 ​años, es un ex kickboxer con ‌un palmarés de 20 victorias ‌y una derrota desde que se convirtió ⁠en profesional en 2016.

El combate, anunciado como "The Comeback", fue presentado por el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, Turki ​Alalshikh, ‌y se retransmitirá en directo a nivel mundial por DAZN.

Turki también publicó en X un mensaje "a mis amigos de Gran Bretaña: va a suceder. Está firmado", y su revista ⁠Ring Magazine dijo que el combate se realizará el cuarto trimestre de 2026 y se verá por Netflix.

Joshua, de 36 años, tiene un récord de 28 victorias y cuatro derrotas, y su combate más reciente fue un nocaut en el sexto asalto ‌contra el estadounidense Jake Paul el 19 de diciembre en Miami.

"No es ningún secreto que me he tomado un tiempo para consolidarme y rearmarme para estar listo para volver al ring, y hoy ‌es el siguiente paso en ese camino", dijo Joshua.

"Estoy encantado de haber acordado un contrato para varias ‌peleas que comenzará ⁠el 25 de julio en el reino de Arabia Saudita. Estoy deseando ​competir y retomar donde lo dejé. El casero cobrará su alquiler. Eso es seguro".

Con información de Reuters