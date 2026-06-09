Expectativa en el folklore por un histórico festival que cambiaría para siempre

La Municipalidad de Santo Tomé lanzó un proyecto para que el Festival del Folclore Correntino sea oficialmente declarado “Festival Nacional” en su edición de 2026. Bajo el lema “Custodios del Primer Sapucay”, la iniciativa destaca la trayectoria del evento desde 1964 y su papel fundamental como semillero del chamamé, un género musical declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Además, subraya el impacto social, cultural y económico que tiene en la región.

Santo Tomé, declarada “Capital del Folclore Correntino” desde 1966, busca ahora que el festival gane un lugar destacado en el calendario cultural argentino. Desde el municipio enfatizaron que esta declaración nacional potenciaría la proyección turística y consolidaría al festival como la festividad folklórica más antigua de Corrientes. Este pedido fue presentado por Joaquín Insausti, director de Cultura y Turismo local, ante autoridades nacionales y provinciales, entre ellas Daniel Scioli y Gabriela Valenzuela.

La 60° edición del festival se realizará los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2026 en la Plaza Colón, específicamente en el Anfiteatro “Genaro Berón de Astrada”, escenario “Isaco Abitbol”, lugar que ha sido tradicional para este evento.

El director de Cultura y Turismo, Joaquín Insausti, destacó que el festival “nació del corazón de un pueblo y todavía late en cada chamamé, en cada aplauso, en cada generación”. Esta frase refleja la profunda conexión que tiene la comunidad con esta festividad.

La historia de la fiesta icónica de Santo Tomé

El Festival del Folclore Correntino comenzó en la década de 1960, impulsado por vecinos y promotores culturales como Ramón Francisco Álvarez y José Oscar Otero. La primera edición tuvo lugar del 12 al 20 de diciembre de 1964 en la Sociedad Española, con un fuerte protagonismo local y la participación de otras regiones.

El Festival del Folclore Correntino tuvo su origen en la década de 1960, a partir de la iniciativa de vecinos y promotores culturales de la ciudad de Santo Tomé.

En aquel evento inicial, se construyó un espacio tipo rancho para albergar el festival, y los primeros animadores fueron Jorge Valdez, Mario Hugo Zapata, Isabel Barrios y Héctor Centeno. La joven Juana Mosqueda representó a Santo Tomé como “guanita”, símbolo de la tradición.

Desde entonces, el festival se convirtió en un punto clave del circuito folklórico nacional y en una instancia obligatoria para integrar la delegación provincial en el Festival Nacional de Cosquín. La construcción del Anfiteatro “Genaro Berón de Astrada” comenzó el 30 de enero de 1965, consolidando la sede tradicional del evento.

Un dato emblemático de la identidad cultural del festival ocurrió el 27 de agosto de 1964, con la inauguración de LRA 12 Radio Nacional Santo Tomé. La locutora Isabel Barros de Dellamea pronunció por primera vez la frase “Aquí, Santo Tomé, Capital del Folklore Correntino”, que luego fue oficializada por decreto provincial en 1966.

De esta manera, el festival no solo representa una tradición musical, sino también un símbolo cultural con raíces profundas en la comunidad y el territorio correntino. La expectativa ahora está puesta en la aprobación del reconocimiento nacional para fortalecer su legado y alcance.