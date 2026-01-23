Escándalo en la Fiesta Nacional del Chamamé: el reclamo de dos históricas cantantes

Escándalo en la Fiesta Nacional del Chamamé: la furia de dos históricas cantantes.

La Fiesta Nacional del Chamamé no estuvo exenta de polémicas y uno de los reclamos más duros que salieron a la luz fue el de las hermanas Vera, históricas del género popular, que arremetieron contra parte del line-up de artistas convocados. Los dichos de las cantoras sobre el criterio de selección de músicos para el festival.

Las hermanas Vera se presentaron en el Anfiteatro Cocomarola para la Fiesta Nacional del Chamamé pero antes de su show dieron una entrevista donde criticaron parte de la grilla de artistas del festival correntino. "Somos muy exquisitas con los músicos y preparamos el repertorio con mucho detalle por el respeto que le tenemos a la Fiesta y al Chamamé", sostuvieron. Y agregaron: "Nuestros invitados cantarán chamamé con nosotras; es una obligación en este festival".

Aún más punzantes en su reflexión sobre la grilla de la Fiesta Nacional del Chamamé, las Vera señalaron:"Me encantan los músicos que pasaron hasta ahora, pero es la Fiesta del Chamamé y, si los contratan, deberían hacer chamamé. No quiero generar polémica, pero se debe un respeto a nuestra música, a nuestro chamamé que es tan lindo".

Qué otros artistas fueron convocados para la Fiesta Nacional del Chamamé