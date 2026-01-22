La Fiesta Nacional del Chamamé anunció un cambio de programación y aclaró los detalles para quienes compraron sus entradas.

La 35° Fiesta Nacional del Chamamé, que se lleva a cabo en el emblemático Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, sufrió un cambio drástico en su programación que afecta a una de las noches más esperadas por el público. El Instituto de Cultura de Corrientes confirmó en las últimas horas una reprogramación logística que mueve de día a las figuras centrales del evento: El Chaqueño Palavecino.

La modificación más sensible impacta directamente en el show conjunto de Los Alonsitos y El Chaqueño Palavecino. Originalmente pautada para el viernes, esta presentación —una de las más convocantes del festival— pasará finalmente al domingo 10, en el cierre de la edición. Desde la organización explicaron que los ajustes responden a "cuestiones logísticas y artísticas", y recomendaron a los asistentes revisar la grilla día por día para evitar confusiones en el ingreso al predio.

Qué hacer con las entradas de la Fiesta Nacional del Chamamé: el trámite paso a paso

Ante la sorpresa de muchos fanáticos que ya tenían su lugar asegurado para el viernes, la organización de la Fiesta Nacional del Chamamé activó un mecanismo para quienes necesiten cambiar la fecha de sus tickets. Quienes deseen modificar su entrada deberán realizar el trámite vía correo electrónico. Los pasos son los siguientes:

Enviar un mail a weepas@telco.com.ar.

Adjuntar captura del código QR de la entrada.

Indicar el correo electrónico utilizado en la compra y el DNI del titular.

Especificar la nueva fecha solicitada.

Importante: El cambio está sujeto a disponibilidad y se debe aguardar la confirmación por parte de la empresa encargada del sistema de ventas.

La grilla actualizada de la Fiesta Nacional del Chamamé: día por día

Con los cambios confirmados, así quedó el cronograma de artistas para lo que resta de la Fiesta Nacional del Chamamé:

La Fiesta Nacional del Chamamé 2026 se lleva adelante en Corrientes.

Jueves – Día 7

Noche de grandes encuentros con Los de Imaguaré junto a Jorge Rojas y la fiesta de Los Tekis.

Completan la grilla: Amadeo "Tutu" Campos; Amandayé; Camila Gómez Barry; Che Trío Porá; Del Valle / Fernández; Guillermo de Pompert; Emiliano Cardozo y Los Cardocitos; Las Guaynas Porá; Los Nuevos Vecinos; Luli Fernández; Nacho Acevedo; Nico Cardozo; Niño Ramírez; Sebastián Sheridan; Soriano Sosa; Toti Montiel.

Viernes – Día 8 (Reprogramado)

Sin el Chaqueño, la noche se centra en Fuelles Correntinos y el Quinteto Cocomarola.

Completan la grilla: Adolfo Alegre; Avareko; Carlitos Zacarías y su banda; Diego Gutiérrez; Dúo Bote; Grupo Irundy; Hugo Leiva y su nueva estirpe; Humberto Falcón; Juan Pablo Barberán; La Raíz Chamamecera; Piko Frank; Néstor Acuña; Óscar Mambrín; Paloma Trevisan and the Allpargatas; Sangre Paiubrera; Silvina Escalante.

Sábado – Día 9

La alegría de Amboé y la tradición de Ernestito Montiel marcarán el ritmo del fin de semana.

Completan la grilla: Ana Paula Romero y Taragüí Coé (homenaje a Matías Galarza); Angirü; Conjunto Nuevo Horizonte; Grupo Airampal; Grupo Itatí; Guarango; Orquesta Folclórica de la Provincia; Hijos de Malvinas; Juan Pedro Sorribes; Los Hermanos Brítez; Maggie Cullen; María Ofelia; Mateo Villalba; Matías Barbás; Monchito Merlo; Sebastián Verón; Tajy; Tierra Adentro (Paraguay).

Domingo – Día 10 (Nueva fecha clave)

El gran cierre con Teresa Parodi y el reprogramado show de Los Alonsitos junto a El Chaqueño Palavecino.