La emblemática banda Tupa Noy, con más de tres décadas de historia en el género musical del litoral argentino, vivió un momento complicado en la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé. Adriel Balmaceda, uno de sus integrantes más reconocidos, cuestionó con dureza la organización del evento tras su presentación del pasado martes, denunciando irregularidades que afectaron la visibilidad de su actuación.

Según relató el artista, el conflicto comenzó antes de subir al escenario. El grupo llegó al Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola cerca de las 23:00, pero les negaron el ingreso al predio durante más de dos horas, algo que nunca había pasado con artistas de la grilla principal. "Nos quedamos afuera desde las 23 hasta las 1:15. Fue un destrato, no estuvo bien. En todos los años te dejan entrar, estás en el predio y después te llaman a camarines", señaló el músico ante los medios locales.

Además, la indignación del conjunto se profundizó por el horario asignado para su presentación. Tupa Noy subió al escenario "Osvaldo Sosa Cordero" recién a las 3:00 de la madrugada, cuando la transmisión oficial por televisión y streaming ya había finalizado. Esto provocó que su show no quedara registrado ni pudiera ser visto por quienes siguieron el festival desde sus casas.

"Lamentablemente nos mandaron demasiado tarde. La transmisión ya se había cortado y nuestra actuación no quedó registrada. Es una lástima por la gente que se quedó esperando para vernos y no pudo hacerlo por la televisión", lamentó Balmaceda. Además, destacó que, una vez dentro de los camarines, debieron aguardar otra hora y media antes de subir al escenario.Para el músico, estas situaciones perjudican el espíritu del festival y el respeto hacia quienes mantienen vivo el chamamé.

Así se vió el final de la transmisión de la Fiesta Nacional del Chamamé, sin la participación de Tupa Noy (YouTube)..

"Tupa Noy es un grupo de más de 30 años de trayectoria intentando hacer un chamamé con respeto. La identidad vive en los artistas; somos los que nutrimos el chamamé y hacemos que siga vivo", reflexionó. Finalmente, Balmaceda expresó su esperanza de que la organización corrija estos errores en futuras ediciones. "Esperamos que el próximo año sea mejor, pero este año nos vamos con un sabor muy amargo", concluyó.

La alegría por Soledad en la Fiesta Nacional del Chamamé

Del mismo modo, el grupo publicó un descargo contundente en las redes sociales, donde también destacaron y celebraron la participación especial de Soledad Pastorutti. "Una vez más hemos tenido el privilegio de pisar el enorme escenario de la Fiesta Nacional del Chamamé. Lamentablemente el horario no fue el más indicado para nosotros, ya que tocamos luego de que cortara la transmisión", indicaron en Facebook.

Sin embargo, los referentes del chamamé festejaron un encuentro cumbre: "Aún así tratamos de quedarnos con lo bueno, poder conocer a una artista tan importante como Soledad Pastorutti y disfrutar de su humildad y respeto. Además agradecemos a Melanie Servin por hacernos una hermosa entrevista para la TV Pública y así poder dejar una evidencia de nuestro paso por esta edición de la Fiesta".

"No queremos cerrar este posteo sin agradecer a todos los que se quedaron hasta altas horas de la madrugada para poder vernos, gracias por el apoyo y el cariño que nos brindan. Toca seguir trabajando para seguir llevando en alto la bandera de la Fe a través de nuestro querido Chamamé y confiar en Dios porque su voluntad es agradable y perfecta! Hasta la próxima", cierra la publicación,

Polémica en el Festival del Chamamé con Los Nocheros: “Una falta de respeto”

La noche del lunes desató un viejo debate sobre la inclusión de otros géneros en la Fiesta Nacional del Chamamé, ya que en la madrugada varios conjuntos subieron al escenario Sosa Cordero con propuestas que generaron confusiones y algunos enojos. La incorporación de un estilo musical, existente en las celebraciones del interior y que navega entre el chamamé y la cumbia, generó la polémica.

"Creo que debemos celebrar lo que somos, esta fiesta tiene ese objetivo. Para otros géneros tenemos todo el año para compartir, la fiesta es un momento que debe ser sagrado, para mostrar lo nuestro", expresó Santiago "Bocha" Sheridan, que desde hace muchos años viene sosteniendo esta postura. “Esto es la Fiesta del Chamamé, no es cualquier cosa”, afirmó el cantante y compositor de Flores del Alma, uno de los músicos más reconocidos del chamamé en Corrientes.

“El recital de Los Nocheros que vinieron anoche no está bien. No tienen la culpa de ellos, sino de quiénes los contratan. En el caso de Los Tekis no sé qué van a venir a hacer. Nahuel (Pennisi) muy bien. Y bueno, no sé qué otro artista viene”, señaló. “La Sole (Pastorutti) también suele estar espectacular. El Chaqueño (Palavecino) yo también lo acepto, pero no a estos otros artistas que vienen y no piden ni permiso para cantar sus cosas”, aclaró el músico y reiteró su fastidio: “Esta es la fiesta nacional del Chamamé, no es cualquier fiesta, pero esto no piden permiso, le meten no más. Una falta de respeto del artista o de los artistas”.