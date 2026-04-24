Entradas para La Kermesse Redonda en Mar del Plata 2026: precios y fecha de cuándo toca

Se presenta La Kermesse en Mar del Plata.

Con la esencia viva de Los Redondos, La Kermesse permanece como uno de los bastiones que aún sostienen el legado de una las bandas más convocantes y populares que tuvo la historia Argentina. Con el saxofonista Sergio Dawi y el bajista "Semilla" Bucciarelli presentes, este grupo mantiene vivos muchos de los grandes clásicos de los que formaron parte cuando eran parte de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Integran también el grupo el guitarrista Tito Fargo y el baterista Hernán Aramberri, que han formado parte de Los Redondos y construyen un proyecto que sostiene las canciones que dejó la banda, con distintas voces y su propia impronta. En este caso, el show será llevado a la ciudad de Mar del Plata, en Plaza de la Música, donde se podrá disfrutar de lo mejor que ofrece la agrupación en directo.

Cuándo toca La Kermesse Redonda en Mar del Plata

El grupo La Kermesse se presenta este sábado 6 de junio en Plaza de la Música (Av. Constitución 5780) .

. Las entradas se pueden comprar por articket.com.ar o de forma presencial en La Casa de las Guitarras (Belgrano 3420, Mar del Plata).

Precios de entradas para La Kermesse Redonda

Entrada general: $60.000

La historia de La Kermesse

Tras participar en un festival a beneficio por Enrique Symns en 2015, surge la fusión de dos proyectos distintos con una historia en común: SemiDawi -conformado por el bajista “Semilla” Buciarelli y el saxofonista Sergio Dawi- y The Comando Pickless -la banda liderada por el baterista Walter Sidoti-. A ellos se sumó también el guitarrista Tito Fargo, tejiendo así un vínculo indisoluble con el legado de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El saxofonista Sergio Dawi.

En 2017, bautizados inicialmente como “Kermesse Redonda”, comenzaron a recorrer los escenarios nacionales, reviviendo los himnos de la legendaria banda platense y evocando el espíritu de Patricio Rey. Ese año también marcó el ingreso del baterista y productor Hernán Aramberri, quien fue parte de Patricio Rey en sus últimos discos y luego de Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, y que reemplazó a Sidoti tras su partida por proyectos personales.

La formación se enriqueció no solo con sus miembros fundacionales sino también con la colaboración de otros músicos con pasado redondo como Lito Vitale, El Soldado, los saxofonistas Willy Crook y Gonzo Palacios, el baterista Juan “Piojo” Ábalos y el guitarrista Gabriel “Conejo” Jolivet. Además, se sumaron otros artistas de diversos géneros como Mavi Díaz (Viuda e Hijas de Roque Enroll), Lula Bertoldi (Eruca Sativa), Walter Meza (Horcas), Alejandro Kurz (El Bordo), Julieta Laso y Chino Laborde (Orquesta Típica Fernández Fierro), entre otros, creando un puente musical entre generaciones. Actualmente la formación incluye como miembros estables a Sergio Dawi (saxo), Tito Fargo (guitarra), “Semilla” Bucciarelli (bajo), Hernán Aramberri (batería), Jorge Cabrera (voz), Oscar Kamienomosky (2da. guitarra) y Mariano Pirato (teclado y voz).