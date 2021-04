El video de Adam Sandler que viralizó una moza.

La llegada de los barbijos a nuestra vida dificultó nuestra capacidad de reconocer los rostros de las personas y eso fue lo que le ocurrió a una empleada de una reconocida cadena de restaurantes estadounidenses con el famoso comediante Adam Sandler. Sin percatarse en su presencia le indicó al actor de cine que tenía una demora de 30 minutos, lo que llevó a una inesperada resolución. El video de la situación se viralizó y llegó hasta los noticieros,

Una empleada de la cadena International House of Pancakes (IHOP) de Estados Unidos dejó que un cliente se marchara de la tienda porque no había lugar en el restaurante y, más tarde, se dio cuenta de que se trataba de Adam Sandler. La neoyorquina Dayannna Rodas le explicó al actor, sin reconocerlo, que había una demora de 30 minutos.

No dispuesto a esperar media hora, el actor optó por irse del lugar y más tarde, cuando Rodas cayó en la cuenta de que había estado frente a Adam Sandler se encargó de viralizar la grabación de las cámaras de seguridad que registraron el fugaz encuentro. "Por favor, volvé", escribió la moza en la descripción del video de TikTok que llegó hasta los noticieros.

"Sin darme cuenta de que era Adam Sandler, le dije que debía esperar 30 minutos, pero él se fue porque no va a esperar”, afirmó Rodas, que jamás pensó que el video explotaría de manera tal que llegó a acumular casi 10 millones de vistas.

Netflix no le suelta la mano a Adam Sandler y anuncia Spaceman, su nueva película

La sociedad entre Netflix y Adam Sandler suma una nueva película original de la plataforma tras las comedias Misterio a bordo (2019) y El Halloween de Hubbie (2020) -ambas protagonizadas por el actor- y contará con un elenco de estrellas encabezado por el comediante popular. Se trata de Spaceman, que será dirigida por el director de la aclamada miniserie Chernobyl, Johan Renck.

Además del renombrado director Spaceman (que forma parte de un contrato de exclusividad que Sandler tiene con Netflix para la producción de contenido original para la plataforma) cuenta con un gran elenco que recientemente sumó a Carey Mulligan (Promising Young Woman), Paul Dano (Little Miss Sunshine, Prisoners y próximamente, interpretará al padre de Steven Spielberg en una película biográfica sobre el director de E.T y Tiburón, entre otros éxitos) y Kunal Nayyar (Raj Koothrappali en todas las temporadas de la exitosa sitcom The Big Bang Theory). También se sospecha que Channing Tatum (Magic Mike), quien produce la película, tenga un rol en la misma.

En un principio la cinta se iba a llamar The Spaceman of Bohemia, basándose en la novela de Jaroslav Kalfar publicada en 2017. La historia se centra en Jakub Procházka, un joven astrofísico preparado para convertirse en el astronauta más célebre de su país. Cuando una peligrosa misión con destino a Venus le brinda la oportunidad de proclamarse héroe nacional y, a la vez, de expiar los pecados de su padre, Jakub decide lanzarse al espacio desconocido. Si dejar atrás a su mujer ya lo sume en la incertidumbre, al hallarse completamente solo en la vastedad del universo no puede evitar que lo visiten no sólo algunos fantasmas del pasado, sino, sobre todo, un fantasma muy real, de formas no humanas, con quien traba una amistad cada vez más estrecha.