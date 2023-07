La historia del argentino que denuncia a los Rolling Stones por plagio

Sergio León denunció a Mick Jagger y Keith Richards por plagio al haber tomado "sin autorización varios elementos claves y reconocibles protegidos por la ley". Esto fue con dos de sus canciones, las cuales llegaron a los artistas ingleses por intermedio del hermano de Mick Jagger. Conocé todos los destalles.

El músico argentino Sergio León, también conocido como Sergio García Fernández, ha presentado una querella contra los reconocidos Mick Jagger y Keith Richards, miembros de la legendaria banda The Rolling Stones, por presunto plagio en una de sus canciones lanzada en 2020. León lidera la banda española Angelslang y alega que los integrantes de los Stones tomaron elementos clave y reconocibles de dos de sus temas, "So Sorry" (2006) y "Seed of God" (2007), sin su autorización.

Este inusual caso, el cual despertó todo tipo de comentarios, quedará en la historia por tener a un argentino en un extremo y a la famosa banda inglesa en el otro. Sin dudas, el proceso legal fue toda una proeza. Te contamos qué fue lo que pasó para que naciera la demanda.

La denuncia

Fue iniciada en un tribunal de Nueva Orleans, donde León asegura haber acompañado a Chris Jagger, hermano de Mick, durante sus recitales como solista en Madrid. Según la acusación, durante ese encuentro, León entregó un CD con todas sus canciones a Chris Jagger, quien en un correo electrónico incorporado a la causa menciona que el material de Angelslang podría interesar a "la banda más grande del mundo", sugiriendo que se lo presentaría a los Rolling Stones.

La querella apunta específicamente a la canción "Living in a ghost town", escrita por Richards y Jagger, y lanzada durante la pandemia de coronavirus. León afirma que este tema contiene "las melodías vocales, la progresión de acordes, los ritmos de la batería, la parte de armónica, las líneas de bajo, el tempo y otros detalles propios" de su canción "So Sorry". Los seguidores de Angelslang en España fueron los primeros en notar las similitudes entre ambas composiciones.

Trascendencia del caso

En 2022, la banda española Angelslang creó una página web donde detallaron el caso y presentaron pruebas del presunto plagio. Aunque la web ha sido desactivada, el caché de Internet conserva información sobre el intercambio de opiniones musicales entre Sergio León y Chris Jagger, así como la entrega de CDs musicales de Angelslang a los hermanos Jagger.

Además, la banda española asegura contar con grabaciones de Sergio León en el escenario junto a Chris Jagger, que han sido compartidas en diversas plataformas. Mick Jagger había declarado en 2021 que tenía "un gran número de canciones hechas" para un nuevo disco, y actualmente se encuentran trabajando en el estudio de grabación. Hasta el momento, los integrantes de The Rolling Stones no han hecho declaraciones públicas respecto a la denuncia presentada por Sergio León.

El caso continúa en el sistema judicial, y se espera que las partes involucradas presenten sus argumentos y pruebas en el proceso de investigación. El presunto plagio ha generado interés y expectativa en el ámbito musical, mientras los fans y la comunidad artística siguen atentos al desarrollo de esta controversia entre músicos de renombre internacional y un talentoso representante de la escena musical española.