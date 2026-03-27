¨Diversidad e inclusión en el cómic¨ en la Biblioteca Nacional.

La exhibición surge en el marco del programa de tutorías para historietistas lanzado a comienzos de 2025 con el objetivo de trabajar las temáticas de diversidad, género e inclusión en el cómic para visibilizar estructuras discriminatorias y promover la igualdad y la justicia social a través de la historieta como medio expresivo.

Se trató de una convocatoria llevada a cabo por el Goethe-Institut en Buenos Aires y Córdoba, el Institut Français de Argentina, la Alianza Francesa de Buenos Aires y la Fundación Medifé, con el apoyo del Fondo Cultural Franco-Alemán y la colaboración del Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional.

Además de José María Gutiérrez, director del Centro y Archivo de la Historieta y el Humor Gráfico argentinos de la Biblioteca Nacional, a cargo del montaje final de la muestra y que trabajó junto a su equipo, el cuerpo de tutores también estuvo conformado por el editor y curador Thomas Dassance (Francia), y le historietista no-binario Noëlle Kröge (Alemania). Lxs tres tutores eligieron las páginas de cada historieta que se presentarán en la galería circular hasta junio.

De la convocatoria abierta hasta el mes de junio de 2025 dirigida a a profesionales o no, residentes en Argentina, mayores de 18 año, se recibieron 43 propuestas de las que les tutores seleccionaron 12 para trabajar con cada autor o autora en la concreción de su historieta.

Las historietas seleccionas cuentan con estilos y discursos particulares que cruzan géneros diversos que van del humor al drama y el suspenso, y que abordan tanto temas novedosos como otros ya transitados aunque desde una óptica original. Hubo algunos proyectos que partieron de un boceto basado en un conflicto a desarrollar, y otros que retomaron y continuaban episodios de historietas anteriores que serían concluidos como un capítulo más en una futura novela gráfica. Durante las tutorías, hubo artistas que reformularon completamente su propuesta original. El resultado final fueron relatos gráficos de gran impacto, que van desde las 4 a las 25 páginas.

En noviembre del 2025 se conformó un jurado integrado por representantes de cada institución y les tres tutores. La premiación resultó difícil por la altísima calidad de los trabajos creados por les doce historietas.

El primer premio fue para Daniel Perrota por “La casa de la diversidad¨, comic que habla sobre una infancia gay desde la perspectiva adulta. La obra reflexiona sobre los mandatos culturales y sociales introducidos por las instancias del poder en las relaciones afectivas, en este caso, familiares, para maldecir cualquier desviación a la norma.

En función de la gran calidad de los trabajos, además del primer premio, la decisión final fue otorgar también tres menciones especiales: una para Katny Ferrer por ¨Disonante¨; otra para Patricio Oliver, por ¨Somos¨; y una última para Florencia Otero, por “Mujer lluvia”.

El jurado quedó con la idea de que todos los trabajos merecían ser publicados. Con la ayuda de Fundación Medifé, en la inauguración de la muestra se presentará un catálogo de lo que será la futura publicación de las obras de todes les autores.

Según pudimos conversar con Gutiérrez, la muestra se compone de 4 páginas de cada una de las 12 historietas.

Gutiérrez señaló que las obras se presentan mezcladas por ¨una cuestión de armonía estética, para no aturdir a la persona que está mirando y que se destaque cada uno de los trabajos¨. Asimismo añadió: ¨Hay un trabajo e blanco y negro, luego uno ya con color, por ahí con acuarela, después otro trabajo monocromo¨. Según comentó, la exhibición contará una vitrina donde se presentarán los pasos para construir historietas y bocetos de los trabajos sobre papel y con una gran pantalla donde se podrá ver el proceso de muchas de la obras, en mayoría son digitales.

Con la exposición, se inauguró también un nuevo espacio para muestras, en este caso, temporales, que quedarán dentro del contexto de la exhibición permanente de las piezas de historieta y humor gráfico coleccionadas en la Biblioteca Nacional.

Por Jules Tosello