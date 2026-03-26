Cuántos mundiales jugó Bolivia y cuál fue el último que disputó

La Selección de Bolivia enfrenta a Surinam por un lugar en la final del Repechaje intercontinental en el que en caso de ganar se medirá contra Irak para buscar su boleto al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Después de quedar en el séptimo puesto de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas, el equipo de Óscar Villegas se ganó el derecho de esta repesca y ahora se verá obligado a ganar los dos compromisos. De lograrlo estará en el torneo una vez más después de tres participaciones.

Cuántas veces jugó Bolivia el Mundial

La "Verde" dijo presente en tres ediciones de la Copa del Mundo a lo largo de su historia, pero hace varios años que no la juega. El seleccionado boliviano fue uno de los que participó del primer Mundial en 1930 luego de ser invitado por Uruguay. Sin embargo, cayeron por 4 a 0 tanto con Yugoslavia como contra Brasil quedando rápidamente eliminados. Pasaron 20 años hasta que volvió a disputar el certamen y se despidió con una durísima derrota por 8 a 0 ante la "Celeste" que más tarde sería campeón en Brasil 1950.

Por último, Estados Unidos 1994 fue donde sumaron su primer punto empatando sin goles ante Corea del Sur, aunque cayeron a manos de Alemania (1-0) -en el partido inaugural vs. el último campeón y España (3-1).

La Selección de Bolivia en el Mundial 1950 antes de enfrentar a Uruguay

Cuándo fue la última vez que Bolivia jugó un Mundial

Luego de 32 años, el combinado boliviano está ante la gran posibilidad de volver a una Copa del Mundo debido a que su última participación fue justamente en Estados Unidos. Por supuesto, primero deberán dejar en el camino a Surinam para luego enfrentar a Irak con la chance de meterse en el Grupo I que conforman Francia, Senegal y Noruega. Claro que, el panorama no es el mejor, pero la "Verde" mantiene viva la ilusión de lograr una clasificación histórica en el Repechaje.

Bolivia en el Mundial 1994 antes de jugar vs. Alemania en el debut

A qué hora juega Bolivia vs. Surinam por el repechaje intercontinental de cara al Mundial 2026

La "Verde" se medirá ante el seleccionado surinamés por un lugar en la final del Repechaje este jueves 26 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey, México desde las 19.00 (hora argentina). La transmisión de dicho compromiso dirigido por el australiano Alireza Faghani estará a cargo de D Sports. El ganador se verá las caras con Irak para ir por un lugar en el Mundial 2026.

Repechajes de Europa rumbo al Mundial 2026 de este jueves 26 de marzo

Llave A

16:45 - Gales vs. Bosnia y Herzegovina.

- Gales vs. Bosnia y Herzegovina. 16:45 - Italia vs. Irlanda del Norte.

Llave B

16:45 - Ucrania vs. Suecia.

- Ucrania vs. Suecia. 16:45 - Polonia vs. Albania.

Llave C

14 - Turquía vs. Rumania.

- Turquía vs. Rumania. 16:45 - Eslovaquia vs. Kosovo.

Llave D

16:45 - Dinamarca vs. Macedonia del Norte.

- Dinamarca vs. Macedonia del Norte. 16:45 - República Checa vs. Irlanda.

Repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026