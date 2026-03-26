Qué pasa si Bolivia gana, empata o pierde hoy vs. Surinam en el repechaje del Mundial 2026

Miguel Terceros, el hombre en el que Bolivia deposita su ilusión.

La Selección de Bolivia juega este jueves desde las 19 horas contra Surinam por la primera ronda del repechaje Internacional clasificatorio al Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio BBVA de Monterrey y será histórico para el conjunto del altiplano, que busca dar su primer paso en búsqueda de volvera a una Copa del mundo, que no disputa desde hace 32 años. Y de hecho, es la primera vez desde aquella última participación en Estados Unidos 1994 que se encuentra cerca de disputar el máximo certamen de naciones.

El equipo verde logró llegar a esta posibilidad luego de quedar séptima en las Eliminatorias Sudamericanas con 20 unidades, dos más que Venezuela. Para ello, fue clave su campaña en El Alto, estadio a 4200 metros de altura que eligió para sacar mayor provecho a las condiciones geográficas de su país y hacer de ese lugar una fortaleza. Y además logró sumar una victoria de visitante ante Chile, que terminó siendo vital en el mano a mano con la Vinotinto.

¿Qué pasa con Bolivia si gana, empata o pierde con Surinam?

Si gana

En caso de ganar, el seleccionado boliviano avanzará de semifinales a la gran final del Repechaje Internacional, donde deberá medirse con Irak el martes 31 de marzo también en Monterrey. El equipo de Medio Oriente no llega a un mundial desde 1986 y alcanzó esta instancia después de vencer a Emiratos Arabes Unidos, en una agónica victoria en el minuto 107 de partido.

Bolivia en la Eliminatoria de 1994, su última clasificación.

Si empata

Si Bolivia y Surinam empatan en los 90 minutos reglamentarios, el encuentro irá a un alargue de 15 minutos cada tiempo. Y si aún persiste la igualdad, deberán definir todo en los penales.

Si pierde

Pero si es la excolonia holandesa la que se impone, Bolivia quedará automáticamente eliminada y no podrá formar parte del próximo mundial de fútbol, al cual busca volver con toda su ilusión.

Cómo llega Surinam a este repechaje internacional

El país, independiente desde 1975, ha tenido a lo largo muchas figuras con ascendencia en Surinam (ya sea nacidos allí o hijos de padres surimaneses) que brillaron en Países Bajos. Tales son los casos de Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Edgar Davids, Michael Reiziger, Winston Bogarde, Clarence Seedorf y hasta Patrick Kluivert. En esta eliminatoria, quedó segunda de su grupo por detrás de Panamá.

Surinam busca hacer historia.

Ubicado al norte de Sudamérica, entre medio de Guyana y Guayana Francesa, está afiliado a Concacaf porque forma parte del grupo político de la Comunidad del Caribe y por una cuestión de índole cultural e histórica. Nunca participó de competencias de Conmebol y busca clasificar por primera vez a una cita mundialista, con la ilusión a cuestas y una oportunidad histórica.

Por dónde ver Bolivia vs. Surinam

El encuentro entre Bolivia y Surinam se juega a las 19 (hora argentina) y será transmitido por DSports.