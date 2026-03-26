Google ahora compones canciones completas con IA

El salto respecto a la versión anterior es significativo. Lyria 3, el modelo base lanzado el mes pasado en la app de Gemini, permitía generar pistas de 30 segundos a partir de texto o imágenes. Lyria 3 Pro entiende la composición musical de manera más profunda y los usuarios pueden indicar elementos específicos como intro, verso, coro y puente, lo que abre la puerta a generar canciones con transiciones complejas o estilos muy definidos.

Cómo funciona

Los usuarios solo necesitan describir lo que quieren usando texto, una imagen o video, y la IA se encarga de todo el trabajo. Es posible especificar el género, el tempo, el estado de ánimo o los instrumentos que se quieren escuchar, y el modelo construye la pieza respetando esa estructura. Cuanto más detallado sea el prompt, mayor control sobre el resultado final.

En cuanto a estilos, si un prompt menciona a un artista concreto, el sistema lo toma como referencia de estilo general y no reproduce su voz ni sus características específicas. Lyria 3 Pro no clona voces de artistas reales.

Dónde está disponible

El acceso a Lyria 3 Pro se ofrece desde distintas plataformas: está integrado en Vertex AI para aplicaciones profesionales, en AI Studio junto con Lyria RealTime y ProducerAI, y en Google Vids para agregar música personalizada a proyectos de video. Quienes cuentan con una suscripción de pago en la aplicación Gemini también pueden usar el sistema.

ProducerAI, la herramienta colaborativa para artistas y productores, está disponible de forma gratuita a nivel global tanto para usuarios free como de pago.

El sello de IA y la cuestión legal

Todas las pistas generadas con Lyria 3 Pro incluyen una marca de agua sintetizada por SynthID, el mecanismo de Google que permite distinguir contenido originado por inteligencia artificial. En paralelo, un grupo de artistas independientes presentó una demanda contra Google alegando que el modelo fue entrenado con música extraída de YouTube sin autorización, una controversia que la empresa no terminó de resolver públicamente.