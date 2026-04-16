Ideal para los amantes del amor: la comedia romántica coreana que todos están viendo en Dinsey+

La corona perfecta es una serie ideal para una tarde de maratón.

Disney Plus tiene en su catálogo una serie coreana que se impone entre los productos más vistos, ya que es una opción ideal para maratonear. Se trata de La corona perfecta, una producción surcoreana de comedia romántica que aterrizó en la pantalla de MBC el pasado 10 de abril de 2026.

Bajo la dirección de Park Joon-hwa y Bae Hee-young, con guiones de Yoo Ji-won, la serie plantea un escenario ucrónico donde la monarquía persiste en la Corea del siglo XXI. La historia, protagonizada por IU y Byeon Woo-seok, junto a Noh Sang-hyun y Gong Seung-yeon, explora el choque entre las jerarquías tradicionales y la modernidad a través de un matrimonio por contrato entre la heredera de un conglomerado industrial y el hijo del monarca.

La trama se centra en las figuras de Sung Hee-joo, una joven de la élite empresarial que se siente limitada por su estatus de plebeya ante la nobleza, y el príncipe Yi-wan, quien vive bajo la restricción de no poseer bienes propios pese a su linaje. El relato profundiza en el deseo de alcanzar lo inalcanzable y en la lucha contra los tabúes sociales, situando la acción en palacios que conviven con el ritmo de la vida contemporánea.

Actualmente, la serie se emite los viernes y sábados en horario central y se encuentra disponible globalmente a través de la plataforma Disney+. En el apartado sonoro, la dirección musical corre por cuenta de Kim Tae-seong, quien reunió a una diversa nómina de artistas para la banda sonora.

Entre los participantes destacan agrupaciones como Riize, BoyNextDoor y KiiiKiii, además de solistas como Bibi -encargada del primer corte, titulado My Face-, Sam Kim, Woodz, Aleph y Han Ro-ro. Esta propuesta musical busca reflejar el dinamismo de la serie, integrando a figuras emergentes y consagradas de la escena actual.

La corona perfecta.

El desarrollo del proyecto comenzó a tomar forma a inicios de 2025, concretando su rodaje entre mayo de ese año y finales de enero de 2026. Tras concluir las grabaciones, que finalizaron con una celebración en el distrito de Gangnam, la protagonista IU comunicó a sus seguidores el cierre de esta etapa antes de iniciar un periodo de descanso.

Una opción de Disney para disfrutar con los más chicos

La plataforma Disney+ mantiene en los primeros puestos de audiencia a la cuarta entrega de una de las franquicias más exitosas de la animación. Estrenada originalmente en 2019, Toy Story 4 fue producida por Pixar Animation Studios y Walt Disney Pictures, contando con la dirección de Josh Cooley para cerrar el ciclo principal de esta historia.

El argumento traslada a los personajes a un nuevo entorno tras mudarse a la habitación de Bonnie. La trama se desarrolla durante un viaje familiar por carretera, donde Woody y Buzz Lightyear deben lidiar con la aparición de Forky, una manualidad escolar que no se reconoce a sí misma como juguete.