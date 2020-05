Netflix: 4 increíbles documentales basados en crímenes reales para para ver en casa

La pandemia ofuscó la oferta televisiva y los noticieros y programas de análisis político pasaron a primera plana. En este marco de sobrecarga informativa, puede resultar difícil encontrar alternativas de series y películas de calidad para distraerse y pasar un buen rato. Elevamos la vara de recomendaciones y te traemos 4 series documentales basadas en crímenes reales que pueden disfrutarse en Netflix. La minuciosa selección esconde historias tan atrapantes como inverosímiles. Y vos, ¿ya viste alguna?

The Confession Killer

La verdadera historia de Henry Lee Lucas, quien aseguró haber cometido más de 100 asesinatos (cifra que supera hasta al asesino serial Teb Bundy) y cuyo vínculo con la policía de Texas esconde una podrido secreto. ¿Estamos ante un maníaco incontrolable o ante el mayor mentiroso de los Estados Unidos? Con un ritmo sostenido y un envidiable archivo, los espectadores podrán conocer un poco más de la psiquis de Lucas y el oscuro entramado de corrupción policial que lo rodea. 5 episodios que se consumen vorazmente y una aguda crítica al sistema de Justicia norteamericano.

Wild Wild Country

En la biblioteca de más de uno se aloja algún libro del Bhagwan Shree Rajneesh. ¿No les suena conocido? Bueno, quizás sea porque el nombre de pila de este gurú indio es Osho. El autor más prolífico de textos de espiritualidad y autoayuda. La docuserie "Wild, Wild Country" desnuda la verdadera faceta de este líder de culto y sus seguidores, en su tétrica ciudad utópica en el desierto de Oregón. Entre el amor libre y el clima sectario -similar al de la reciente y lograda película de terror "Midsommar"- transcurre la vida de esta comunidad. Hasta que empiezan a chocar con los vecinos. Ese desencadenante despierta una de las tramas más bizarras que la productora desarrolló al momento. Y es real.

Don't F**k With Cats: Hunting an Internet Killer

Casi todos los seres humanos aman a los gatos. Mascotas compañeras y mimosas que abundan en las redes y cuyos videos graciosos son tendencia en reproducciones. Hasta que un usuario descubre un misterioso video de alguien torturando felinos. La indignación por las imágenes horripilantes lleva a una trepidante investigación amateur para dar con el torturador. "Don't F**k With Cats: Hunting an Internet Killer" (No te metas con los gatos: Cazando a un asesino por Internet) es, simplemente, alucinante. Un delirio puro y tétrico que se consume de forma adictiva.

The Keepers

¿Quién mató a la hermana Cathy? A lo largo de siete episodios, "The Keepers" relata la historia de como una moja se transforma en un "estorbo" para un grupo de altos cleros de la Iglesia Católica, al descubrir una red de abusos sexuales a adolescentes. A lo largo de 7 capítulos, seguiremos los últimos pasos de Cathy Cesnik y el descubrimiento que le costó la vida. Aterrador.