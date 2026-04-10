Se viene la 6ta Edición de Distrito Comix en la Cazona de Flores

¿Qué es Distrito Comix? Con el Destape Web te contamos todo lo que tenés que saber sobre el evento en el barrio de Flores.

Se trata de un proyecto que busca construir un espacio de encuentro y de difusión de tipo comunitario y multidisciplinario, capaz de abordar no sólo las principales editoriales independientes del mercado sino también a artistas emergentes de la escena comiquera y gráfica.

En esta oportunidad el evento contará con la participación de 70 feriantes independientes, entre los que estarán editoriales, autores y fanzineros. Además de la feria, habrá varias actividades entre las que se encuentran talleres, visitas guiadas, exposiciones, entrevistas, proyecciones y hasta karaoke.

Entre los artistas invitados asistirán: Julio Azamor, Pedro Mancini, Esteban Podeti Ayar Blasco, Delfina Perez Adan, Salvador Sanz y Jules Mamone. De los artistas, se podrán llevar prints firmados, impresos en risografía y con edición limitada Estudio Mafia.

Magenta Magnelli, parte del colectivo organizador del evento y miembro de la editorial independiente Estudio Mafia, nos comentó: "Aspiramos a que el evento sea un espacio de encuentro y celebración tanto para la escena local como para el público especializado, y que, al mismo tiempo, funcione como una invitación abierta al público general¨. Según Magnelli, la idea es acercar a las personas a al universo de la historia y el arte gráfico para despertar su curiosidad e inspiración. ¨Buscamos que la feria y sus actividades puedan ser disfrutadas por personas de todas las edades, y que sirvan como un puente entre autores, editoriales, el público habitual y nuevos lectores¨, señaló la artista.

De hecho, Distrito Comix es mucho más que un evento. Se trata de un colectivo conformado por artistas que, desde 2022, tiene como objetivo promover y difundir la historieta y el arte impreso independiente. Su propuesta es poner énfasis en la producción nacional y regional, tanto en formatos tradicionales como el comic book y la novela gráfica, como también expresiones experimentales como el libro objeto y el fanzine.

Programa Completo de Distrito Comix:

-15hs apertura de la feria

-15hs Taller de Dibujar Cosas por Fantastic Taller: Dibujamos personajes todo el tiempo, pero ¿pensamos acaso que hay un mundo de objetos que les rodea? Un taller para aprender a dibujar cosas, con volumen y en diferentes vistas. Para niñecess de 7 en adelante. El taller requiere de inscripción previa.

-18hs Drink and Drow: Juntada lúdica de dibujo en el bar de la Casona. Los participantes dibujarán una serie de consignas, ¨un poco graciosas y un poco bizarras¨, en una fracción de tiempo corta, mientras disfrutan de una rica bebida. Es la única actividad arancelada. Valor: 7.000. Cupos limitados. Incluye materiales y bebida. Actividad patrocinada por Cónsul, patrocinador de materiales.

-18hs Visita guiada e inauguración de Muestra Las Grandes Ligas. Se realizará un recorrido por la muestra de Las grandes ligas, junto a Camila Torre Notari, Guido La Rosa, Wendy Niev, Iván Risquín, Juan Vegetal, Pitucardi y Gabicoco, quienes compartirán su proceso de trabajo y algunos chismes del proyecto mientras visitamos la exposición.

-19:30 hs Entrevista Ayar Blasco. Charla sobre sus cortos y procesos creativos. Modera Salvador Sáenz, quien compartirá experiencias de trabajo y el detrás de escena de sus producciones.

-20 hs Proyección de Animación de Ayar Blasco. Compilado de la mejores haniasiones de Ayar en lo que va el año, y una rareza.

-21 hs Set musical Posnetes. Un set experimental y performático donde los Posnetes se vuelven instrumentos: máquinas de pago intervenidas, motores y objetos cotidianos usados para hacer música. Una propuesta que une la tecnología y el juego, donde se cruzan la música, la instalación y el gesto, en un pequeño laboratorio sonoro en vivo.

-22hs Karaoke de Coco por Gabicoco. Como todas las ediciones cerramos el evento con un especial Karaoke, en esta oportunidad, con la conducción de Gabi Coco.

Además de las cinco ediciones anteriores y esta nueva edición, el colectivo ha colaborado activamente en la realización de las últimas cuatro Ferias de Libro de Flores con la curaduría del espacio de historieta mediante la selección de feriantes y propuestas de charlas y talleres. Distrito Comix, además, también ha producido y realizado dos ediciones de Hoy Viñetas, el festival de historieta, ilustración y animación en el Palacio Libertad (ex Centro Cultural Kirchner)

Por Jules Tosello