Spider Man No Way Home: 4 grandes agujeros de guión del éxito de Marvel

Spider-Man: No Way Home ya logró atrapar millones (de espectadores y de dólares) en su telaraña. La cinta protagonizada por Tom Holland está siendo un éxito absoluto de taquilla y un auténtico salvavidas para la asistencia en las salas de cine. Una aventura multiversal que, a pesar de ser un genial homenaje al personaje y a todos sus fans... cuenta con algunos agujeros de guion y errores de continuidad. Un repaso por 4 grandes agujeros de guión que acarrea la aventura dirigida por Jon Watts.

La llegada de Electro y Venom

Doctor Strange explica que el hechizo fallido ha traído al UCM a aquellos villanos de otros universos que conocen la identidad de Spider-Man. Y precisamete ahí llega la primera incongruencia ya que esto no puede aplicarse a Electro. El villano de Jamie Foxx nunca llegó a conocer la identidad del superhéroe en The Amazing Spider-Man 2. Es más, la propia película se descubre en esto, pues el villano, una vez redimido, le confiesa al Peter Parker de Andrew Garfield que llegó a pensar que era negro, haciendo una clara referencia a Miles Morales.(protagonista de Spider-Man: un nuevo universo y Spider-Man: Across the Spider Verse).

Esto también puede aplicarse al Venom de Tom Hardy, que se traslada a la realidad del Peter Parker de Holland en la escena post-créditos de Habrá Matanza y sigue allí en la secuencia post-créditos de No Way Home. Algo raro porque el simbionte ni siquiera llegó a enfrentarse a ningún Hombre Araña (no así el Venom de Topher Grace, que se enfrentó con el arácnido de Tobey Maguire).

¿Por qué el Doctor Octopus conoce la identidad del Duende Verde?

El Doctor Octopus es el primer villano del multiverso en hacer acto de presencia, también es el primer en ser 'curado', recobrando su verdadera personalidad y ayudando a los Spider-Man. Ahora bien, sorprende que en la cinta el personaje de Alfred Molina conozca plenamente el gran secreto de Norman Osborn como Duende Verde, pues su identidad nunca llegó a revelarse en la trilogía protagonizada por Tobey Maguire.

¿Y si nadie se acordase de Mysterio?

Peter Parker le pide desesperado al Doctor Strange que haga que todo el mundo olvide su identidad, lo que provoca que el joven busque modificar el conjuro para que se acuerden de su identidad MJ, Ned y la tía May, lo que desemboca en que el hechizo se descontrole. Sin embargo, ¿no hubiera sido más fácil que pidiese al mago que la gente olvidará a Mysterio y todo lo que haya podido decir? Una incógnita digna de un episodio de 'What If...?.

¿Era necesario que nadie recuerde a Peter Parker?

Cuando Peter le pide al Doctor Strange que todo el mundo olvide que él es Spider-Man, provoca que nadie se acuerde siquiera de que él existe, lo que provoca otra incongruencia. ¿Por qué fue 'borrado' completamente? Por otro lado, el que nadie se acuerde de que él es el Hombre Araña, no implica que Ned y MJ tuviesen que olvidar que ayudaron al superhéroe.

Además, con ese hechizo de olvido la conexión entre Happy y la tía May, deja de tener sentido. Y para terminar, si Peter Parker ya no existe... ¿cómo es posible que pueda alquilar un departamento, tener una cuenta bancaria o estudiar siquiera? Carece de sentido que nadie se acuerde de él, independientemente de su identidad como súper héroe.