Sigourney Weaver confirmó si estará o no en la nueva película de Alien

La icónica actriz que encarnó a la Sargento Ellen Ripley en la saga de películas Alien habló sobre el futuro de su personaje en la saga.

Sigourney Weaver puso fin al misterio y reveló si estará o no en la nueva película de Alien.

Ellen Ripley es una de las heroínas más recordadas del cine de ciencia ficción. Sigourney Weaver, la actriz que la interpretó en cuatro películas -Alien, Aliens, Alien 3 y Alien: La Resurrección- habló sobre el futuro de la saga y puso fin al misterio que ronda sobre su personaje y una supuesta aparición en la nueva aventura de terror en el universo de los Xenomorfos.

Sigourney Weaver dio vida a la Sargento Ellen Ripley por primera vez en los '70, de la mano de Ridley Scott, y no tardó en convertirse en uno de los personajes más icónicos de la década y de la historia del celuloide. Pasadas más de cuatro décadas de la primera Alien, la actriz de 73 años dio una entrevista a Deadline donde se refirió a la posiblidad de encarnar a Ripley una vez más en alguno de los proyectos de la franquicia que están en marcha, una película para Hulu y una serie de FX.

"Hay todo tipo de actores jóvenes tomando este tipo de papel. Y había una (película) de Alien que realmente quería hacer con Neill Blomkamp y no pudimos hacer eso, pero, ya sabes, ese barco ha zarpado. Estoy muy feliz haciendo lo que estoy haciendo. ¡Pasó mi tiempo en el espacio!", precisó la actriz dando por finalizadas sus apariciones como Ripley en la gran pantalla.

Además, habló sobre la importancia que tuvo su personaje en la iconografía feminista de la época: "Creo que Ridley tiene mucho que ver con (la longevidad de Ellen Ripley y Alien). Hicieron de Ripley una mujer, sin convertirla en esta criatura indefensa. Porque creo que tuve mucha suerte. Estos eran hombres que estaban creando este personaje femenino, pero les gustaban y respetaban a las mujeres fuertes".

El realizador Noah Hawley trabaja en el guion de una serie basada en la clásica Alien

Según informó el sitio especializado The Hollywood Reporter, Hawley -que en este momento tiene dos posibles guiones en sus manos para este proyecto- confirmó que esta trama estará centrada en el concepto de "qué sucede cuando no se puede controlar" la multiplicación de los monstruos extraterrestres. "Las historias de aliens siempre están atrapadas, en una prisión o en una nave espacial, y me pareció que sería interesante abrirla un poco para que los desafíos y la apuesta sean más inmediatas", explicó en una entrevista con Vanity Fair el también creador y responsable de las exitosas series Legión y Fargo.

"Las de Alien son películas de monstruos increíbles, pero no son solo eso, hablan sobre una humanidad atrapada entre un pasado primordial y parasitario y la futura inteligencia artificial, mientras ambas intentan aniquilarnos. Son seres humanos que no pueden ir ni hacia adelante ni hacia atrás, y eso me resulta muy interesante", añadió el realizador.