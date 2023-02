Sarah Michelle Gellar, la actriz de Buffy, la cazavampiros, lanzó una denuncia que hace temblar a Marvel

La actriz conocida por sus roles en Buffy, la cazavampiros y las películas de acción real de Scooby Doo se pronunció en torno a un tema que preocupa a muchas celebridades en la industria de Hollywood.

La actriz Sarah Michelle Gellar, reconocida por haber protagonizado la serie Buffy, la cazavampiros y las películas de acción real de Scooby Doo, lanzó una fuerte crítica contra las películas de superhéroes, mercado que se divide entre las compañías Marvel y DC. Las declaraciones encendieron a los fans del género y provocaron una brecha de opiniones en las redes sociales.

"El género es donde las mujeres realmente pueden tener éxito y mantener una audiencia. Cada vez que Marvel intenta hacer una película con un elenco femenino, simplemente la destrozan... Desafortunadamente, el público no las acepta. Todavía existe esta mentalidad de superhéroe masculino, esta forma de pensar muy retrógrada", declaró a The Guardian.

En la misma entrevista, la intérprete también denunció el sexismo en Hollywood a la hora de conseguir papeles. "El trabajo puede no estar siempre ahí. Puede que te superen otras personas; los intereses cambian. Cuando tienes 30 y tantos años en este negocio, y pareces joven como yo, no consigues los papeles de esposa o madre atractiva, porque no pareces lo suficientemente mayor, pero eres demasiado mayor para ser la ingenua. Es una posición extraña", lamentó.

Asimismo, Gellar hizo referencia a las acusaciones contra el creador Joss Whedon por su conducta inapropiada en el set de Buffy, cazavampiros. "Nunca voy a entrar en detalles porque no ayuda en nada, no resuelve nada... Mi corazón está con las personas que están dispuestas a contar sus verdades, sus historias y sus experiencias. Solo sé que, para mí, al repetir las cosas, no hay nada que ganar. Lo que gano es asegurar de que haya mejores experiencias para la próxima generación", sentenció.

"No pasa un día en el que no leas una revista y te enteres de que un showrunner es despedido por un comportamiento impropio. Cuando estaba creciendo, la gente se gritaba en el set: actores, directores, todo el mundo. Eso no ocurre más. Si alguien sale al set gritando, es como '¡que haya paz!'. Nadie debe ser tratado así, lo hemos establecido", añadió la intérprete.

Marvel inicia la Fase 5 con el épico trailer de Ant-Man y The Wasp: Quantumania

El Universo Cinematográfico Marvel presentó oficialmente el inicio de la Fase 5 con el lanzamiento del trailer de Ant-Man y The Wasp: Quantumania, la tercera película en solitario del miembro de Avengers. La cinta también marcará el debut de Kang, el Conquistador, el nuevo súper villano del grupo de héroes.

El adelanto de más de dos minutos de duración muestra a los dos protagonistas, Scott Lang y Hope Van Dyne, de nuevo interpretados por Paul Rudd y Evangeline Lily, emprendiendo un extraño viaje al reino cuántico. Y no lo harán solos, allí cuentan con la experiencia de el primer Ant-Man, Hank Pym (Michael Douglas) y la primera Avispa, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la energía, entusiasmo y cerebro de Cassie Lang, la hija de Ant-Man interpretada por Kathryn Newton y un misterioso personaje encarnado nada más y nada menos que por Bill Murray, que debuta así en el UCM.

En su camino por ese "universo secreto" se cruzará Kang, el villano encarnado por Jonathan Majors, una variante de 'El Que Permanece', el personaje que Majors encarnó en el último capítulo de la serie Loki, estrenada en forma exclusiva por Disney+. Y una de las más peligrosas, ya que se trata de un tirano interdimensional cuyo objetivo es conquistar todas las realidades existentes. La primera toma de contacto con el villano al que se enfrentarán los Avengers en su próxima entrega, Avengers: The Kang Dynasty (con estreno programado para el 2 de mayo de 2025) y que, posiblemente, se haga presente en Avengers: Secret Wars (con estreno programado para el 7 de noviembre de 2025), que narrarán el futuro del equipo conformado por Thor, el Capitán América y Hulk, entre otros. Dirigida por Peyton Reed, con guión de Jack Kirby y Jeff Loveness, Ant-Man y The Wasp: Quantumanía llegará a los cines el 16 de febrero del 2023.