Qué fue de la vida de Pamela Anderson tras su éxito en Hollywood

Pamela Anderson en la serie Baywatch.

Pamela Anderson supo ser una de las actrices más icónicas de los años 90. Una mujer que impresionó por su belleza y se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión mundial gracias a su papel como C.J. Parker en la exitosa serie Baywatch. Con su emblemático traje de baño rojo, la actriz encarnó la imagen arquetípica de la belleza californiana y fue figura central de las tapas de revistas y la televisión.

Sin embargo, su vida también estuvo repleta de polémicas. En 1995, un video sexual de Anderson con su entonces esposo Tommy Lee fue robado y filtrado, lo que resultó en una pelea legal y la convirtió en objeto de controversia. Una carrera repleta de momentos de todo tipo para la actriz nacida en Canadá, para quien su vida dio giros inesperados tras el final del fenómeno televisivo; desde escándalos y problemas económicos, hasta una silenciosa reconstrucción personal y profesional, lejos del bullicio de Los Ángeles, abrazando causas que marcaron su madurez.

Cómo es el presente de Pamela Anderson

En la actualidad, Pamela Anderson tiene 58 años, vive un renacimiento alejado de los clichés y vuelve a ser noticia, tanto por su regreso a la pantalla grande con la película The Naked Gun como por su posible romance con el actor Liam Neeson, sobre quien se habla que están juntos. Anderson también es conocida por su activismo, habiendo apoyado públicamente muchos asuntos y causas benéficas, en particular los derechos de los animales y las actividades de PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales).

Pamela Anderson en la actualidad.

Así fueron los últimos años de Pamela Anderson

Tras protagonizar a la icónica C.J. Parker en Baywatch durante cinco temporadas, decidió dedicar más tiempo a su vida personal, en especial a la crianza de sus hijos, Brandon Thomas y Dylan Jagger, fruto de su relación con Tommy Lee. “Mis hijos eran lo primero. Sus horarios estaban incluidos en mis contratos”, dijo en una entrevista Pamela, aboslutamente abocada a su maternidad.

Pamela Anderson con Liam Neeson.

En los últimos años estuvo presente en el musical Chicago en Broadway en 2022, y actuación estelar en la película The Last Showgirl en 2024. Esta última interpretación le valió una nominación al Globo de Oro, y recibió elogios de medios como The New York Times, que la calificó de “deslumbrante”. Combinó estas actividades con proyectos como el libro autobiográfico Love, Pamela y el programa televisivo de cocina vegetal Pamela’s Cooking with Love, desde su hogar en Vancouver Island, Canadá.