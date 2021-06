Lanzan el primer tráiler de la esperada precuela de la exitosa serie Los Soprano

El filme llegará a los cines en octubre y luego también estará disponible en la plataforma de streaming HBO Max.

El tráiler de The Many Saints of Newark, la esperada película que servirá como precuela de la exitosa serie de HBO Los Soprano, se conoció hoy a través de las redes sociales en anticipo del estreno del filme, que llegará a los cines en octubre y que luego también estará disponible en la plataforma de streaming HBO Max.

En el clip de video, Michael Gandolfini, John Bernthal y Vera Farmiga, entre otros, protagonizan el adelanto de la cinta dirigida por Alan Taylor (Thor: un mundo oscuro) y producida por las compañías New Line Cinema y Warner Bros. En ese sentido, la producción ofreció por primera vez un vistazo a la personificación que Gandolfini -el hijo del fallecido James Gandolfini, quien encarnó al legendario Tony Soprano en la tira original- realizó del mismo rol que ocupó su padre, pero en una versión joven y de iniciación en el mundo de la mafia.

Según consignó el sitio especializado The Hollywood Reporter, el filme se trasladará a la ciudad de Newark en 1967, donde el memorable personaje verá cómo diferentes gángsters rivales se alzan para desafiar el poderío de la familia DiMeo, que hasta ese momento ostentaba el control de las actividades criminales del lugar, con las protestas y disturbios originados por motivos raciales y sociales que estallaron realmente ese año en la ciudad como telón de fondo. Durante ese período, Tony se ve además influenciado por su tío, Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola), un hombre que intenta balancear sus actividades clandestinas con sus responsabilidades personales, marcando profundamente la personalidad de su sobrino, quien más tarde se convertiría a través de esas experiencias en el particular jefe mafioso conocido en Los Soprano.

Por su parte, John Bernthal y Vera Farmiga serán Giovanni "Johnny Boy" Soprano y Livia, los padres de Tony; mientras que el resto del elenco se completa con la participación de Billy Magnussen (Maniac), John Magaro (The Umbrella Academy), Corey Stoll (House of Cards), Leslie Odom Jr. (Una noche en Miami), Michela De Rossi (The Rats) y el reconocido Ray Liotta (Buenos muchachos).

Los Soprano, creada por David Chase, debutó en HBO en 1999 y a lo largo de sus seis temporadas se transformó en el puntapíe inicial para que esa señal se consolidara como una de las líderes premium del cable, gracias a su notable trabajo actoral y de guion que colocaron nuevos estándares cinematográficos en las producciones para la pantalla chica. Por su trabajo, Gandolfini, que murió de un ataque fatal al corazón en 2013, recibió tres premios Emmy; mientras que la serie consiguió otras 21 estatuillas de esos premios y cinco Globos de Oro, entre otros lauros entregados por la industria y la crítica televisivas.