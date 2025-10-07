La nueva vida de Humberto Tortonese lejos de la radio: le dijo sí a Netflix y se lo verá en una esperada película

Cómo es 27 noches, la nueva película con Humberto Tortonese.

Humberto Tortonese es uno de los actores y animadores más queridos de Argentina. Tras su salida de Pop Radio, donde hizo histórica dupla con Elizabeth "La Negra" Vernaci, y el final de temporada de la obra Vassa Tortonese volverá al cine de la mano de Daniel Hendler en una esperada película de Netflix.

El gigante del streaming presentó este martes el tráiler oficial de 27 noches, la nueva película argentina dirigida y protagonizada por Daniel Hendler, junto a Marilú Marini, con producción de Santiago Mitre y Agustina Llambi Campbell (La Unión de los Ríos). El film, basado en la novela homónima de Natalia Zito e inspirado en hechos reales, se estrenará globalmente en la plataforma el próximo 17 de octubre.

La trama sigue a Martha Hoffman, una excéntrica y adinerada mecenas de 83 años, quien es internada en una clínica psiquiátrica a pedido de sus hijas, quienes aseguran que sufre de demencia. El perito judicial Casares investiga si Martha realmente está enferma o si simplemente ha elegido vivir sus últimos años con absoluta libertad, mientras se cuestiona si la internación es un acto de protección o un intento de controlar su fortuna. La película inició su recorrido el pasado 19 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde la película inauguró la 73ª edición como parte de la Competencia Oficial.

Elenco completo de 27 noches

A Daniel Hendler y Marilú Marini se les une un reparto conformado por Humberto Tortonese, Julieta Zylberberg, Paula Grinszpan y Carla Peterson. La película es una de las más esperadas de producción local en Netflix, en un año marcado por el éxito de El Eternauta, En el Barro y División Palermo.