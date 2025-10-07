Mátate, amor, la novela argentina que enamoró a Scorsese, ya tiene trailer y fecha de estreno.

Mátate, amor, la famosa novela de la argentina Ariana Harwicz, finalmente llegará a las salas de cine locales a partir del 6 de noviembre y en las últimas horas se reveló su tráiler oficial. Los detalles del filme con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson que tuvo su premiere en el Festival de Cine de Cannes.

Ambientada en un Estados Unidos rural, Mátate, amor es el retrato de una mujer envuelta por el amor y la locura. Protagonizada por Jennifer Lawrence (Silver Linings Playbook, American Hustle), Robert Pattinson (Mickey 17, The Batman), LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah, The Book of Clarence), Nick Nolte (Cape Fear, 48 Hours, The Prince of Tides) y Sissy Spacek (Carrie, Coal Miner’s Daughter, In the Bedroom), la nueva película de la escritora y directora Lynne Ramsay (You Were Never Really Here, Morvern Callar, We Need to Talk About Kevin) ya está encantando a la prensa internacional.

"El centro de esta historia se centra en la complejidad del amor y de cómo puede cambiar y transformarse a lo largo del tiempo. Busqué que fuera realista, humana, espontánea y a veces divertida, capturando los momentos que se sienten pequeños, pero que tienen mucho peso. La película es para todo aquel que alguna vez ha estado en una relación. Hay dolor y belleza en la vulnerabilidad", resume Lynne Ramsey sobre su nueva película basada en una novela argentina y producida por Martin Scorsese.

Quién es Lynne Ramsay

Los trabajos previos de Lynne Ramsay incluyen Ratcatcher (1999), Un Certain Regard en Cannes del año 1999, ganadora del Premio BAFTA a Most Promising Newcomer; Morvern Callar (2002), protagonizada por Samantha Morton, múltiple ganadora en el festival de Cannes en 2002, con nominaciones al BIFA por Mejor Director y Mejor Guion; We Need To Talk About Kevin (2011), protagonizada por Tilda Swinton, nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 2012, ganadora de un Premio BIFA a Mejor Director y nominada al BAFTA a Mejor Director; You Were Never Really Here (2017), protagonizada por Joaquin Phoenix, ganadora a Mejor Guion y Mejor actor en el Festival de Cannes en 2017, con nominación a Mejor Película Británica en los los BAFTA; Brigitte (2019), parte del Women’s Tales Series de Miu Miu parte del Festival de Cine de Venecia en 2019.