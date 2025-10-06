Dura 88 minutos y trabaja un actor de Los Cazafantasmas: la comedia de aliens que está gratis en Pluto TV

Dura 88 minutos, es un clásico de la comedia y está gratis en Pluto TV.

La plataforma de streaming Pluto TV sumó a su catálogo una clásica comedia de ciencia ficción de los '90 basada en sketches del programa Saturday Night Live que consolidó a Dan Aykroyd como una estrella del humor tras Los Cazafantasmas. Los detalles de Coneheads, la bizarra película de aliens invadiendo el planeta Tierra.

Coneheads se estrenó en 1993 y gira en torno a Beldar y Prymaat, extraterrestres del planeta Remulak enviados en misión de reconocimiento para preparar una invasión de la Tierra. Sin embargo, su nave sufre un accidente y terminan estrellados cerca de Manhattan. Al verse varados, adoptan identidades humanas (el apellido “Conehead”, derivado de “Clorhone”) y tratan de mezclarse con la sociedad.

Deciden instalarse en Paramus, Nueva Jersey, donde Beldar consigue trabajo (“reparador de electrodomésticos") y la pareja tiene una hija, Connie, interpretada por Michelle Burke, quien crece inmersa en las costumbres humanas. Mientras tanto, autoridades migratorias (INS) comienzan a sospechar de la familia, especialmente el agente Gorman Seedling y su asistente Eli Turnbull. Al mismo tiempo, desde Remulak, su “regente” exige cuentas sobre la invasión fallida, generando presión sobre Beldar y su familia para cumplir con sus deberes extraterrestres.

Qué dijo la crítica sobre Coneheads

En su estreno la película dirigida por Steve Barron recibió comentarios generalmente negativos. En Rotten Tomatoes, la película cuenta con cerca de un 33 % de valoraciones positivas. Asimismo, el famoso crítico Roger Ebert la calificó con 1.5 de 4 estrellas, argumentando que la extensión del material del sketch original cedió poco a un desarrollo atractivo en formato largo.

No obstante, con el paso del tiempo la película ha ganado cierto estatus de culto entre fans de la comedia extraña, especialmente por su mezcla de humor absurdo con metáforas sociales. Hay quienes destacan que detrás de la comedia hay un discurso sobre inmigración, identidad y “ser diferente” en una sociedad que exige conformidad.