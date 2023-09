El dramático descargo de Humberto Tortonese en PH: "En el baño de mi casa"

El actor dio a conocer un dramático momento de su infancia en una reciente entrevista. Humberto Tortonese habló sobre el deceso de su mamá en PH Podemos Hablar.

Humberto Tortonese es un actor y director teatral que comenzó su carrera en los 80 y ha desarrollado una carrera en diversos medios de comunicación. El artista ha logrado popularidad por sus apariciones en el programa de Susana Giménez o su exitosa dupla con "La Negra" Vernaci en la radio y por ese motivo las circunstancias de su vida generan interés en el público. De esa manera, Tortonese generó estupor en la gente al contar cómo falleció su madre.

El actor fue parte de la última edición de PH, Podemos Hablar, el ciclo de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff donde acuden celebridades del mundo del espectáculo para contar detalles de su vida privada que se animan a revelar dada la dinámica relajada y a la vez punzante del programa. En ese contexto, Humberto Tortonese abrió su corazón y relató uno de los momentos más dramáticos de su vida.

"Cuando tenía 7 años, mi mamá se murió en el baño de mi casa. De chico vivía con mi familia en una casa muy vieja, y el calefón estaba adentro del baño. Cada vez que se cerraba la puerta quedaba trabada y era un lío abrirla", comentó Tortonese sobre el fuerte hecho que vivió. Y siguió: "Así fue que mi mamá al parecer se desmayó cuando se estaba bañando y se murió intoxicada por el monóxido. Yo tenía 7 años. Tengo dos hermanos mas grandes. Después de la muerte de mi mamá, un día volví del colegio y veo que a mi hermano lo estaban sacando del baño también intoxicado por el calefón. Pero no se murió”.

El actor se refirió a los traumas que esa realidad dejó impresos en su personalidad y cómo lo afecta hasta el día de hoy. "Dejo la puerta abierta, en mi casa, por ejemplo. Yo nunca más cierro la puerta del baño. En mi casa o mi cuarto, yo tengo todo abierto. Y cuando tengo una pareja o algo veo que a veces cierran la puerta y yo no. Ahora la intimidad se transforma en erotismo, charlamos y sacamos fotos. A todos nos quedó, mi hermana, todos con la puerta abierta", cerró su descargo.

