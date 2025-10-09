La comedia de robos de identidades que entró al Top 10 de Netflix y es ideal para ver el finde largo.

Netflix continúa sorprendiendo a sus suscriptores con un catálogo nutrido de películas y una de sus más recientes incorporaciones se metió el Top 10 de lo más visto. La comedia de enredos que escaló al puesto número 3 y está protagonizada por Melissa McCarthy, una de las reinas de la comedia física en Estados Unidos.

La ladrona de identidades (título original Identity Thief) es una comedia estadounidense estrenada en 2013, dirigida por Seth Gordon y protagonizada por Jason Bateman y Melissa McCarthy. La película combina humor, enredos y una crítica ligera al consumismo y la vulnerabilidad de la identidad personal en la era moderna.

La historia gira en torno a Sandy Patterson (interpretado por Bateman), un hombre trabajador, serio y responsable que vive en Denver con su familia. Su vida se ve alterada cuando descubre que una mujer ha robado su identidad y está utilizando su nombre para cometer una serie de fraudes en Florida. Esta mujer, Diana (McCarthy), es una estafadora carismática que disfruta de una vida de lujos financiada con las tarjetas de crédito y la reputación de su víctima.

Cuando Sandy comienza a sufrir las consecuencias de los delitos de Diana -desde cargos fraudulentos hasta problemas con la policía- decide tomar cartas en el asunto y viajar a Florida para enfrentarla. Lo que comienza como una misión desesperada por limpiar su nombre se convierte en una disparatada aventura a través del país, llena de situaciones absurdas, persecuciones y malentendidos. Uno de los aspectos más destacados del film es la química entre los protagonistas.

Cómo le fue en la crítica a La ladrona de identidades

La ladrona de identidades fue un éxito comercial, recaudando más de 170 millones de dólares a nivel mundial, pese a recibir críticas mixtas por parte de la prensa especializada, que señaló un exceso de clichés y un humor a veces forzado. Lo cierto es que pese a ser una película sencilla pero efectiva, los suscriptores de Netflix la acogieron y la posicionaron como una de las tres películas más vistas de la plataforma.