Keanu Reeves es el nuevo Batman de DC: ¿Qué pasó con Robert Pattinson?

Warner Bros dio a conocer que el destacado Keanu Reeves interpretará al justiciero encapuchado, que actualmente encarna Robert Pattinson en The Batman, de Matt Reeves.

Keanu Reeves, el protagonista de sagas como John Wick y Matrix, salta al universo DC para interpretar a Batman en medio del éxito de The Batman, la nueva película del encapuchado de Ciudad Gótica dirigida por Matt Reeves y con Robert Pattinson como protagonista.

El actor es el encargado de poner voz a la versión animada del personaje en la cinta de animación Liga de las Supermascotas. Así lo reveló el nuevo tráiler de la película que Warner Bros. estrenará el próximo 19 de mayo y que seguirá las aventuras de Krypto, el perro de Superman, quien junto a otros animales superpoderosos como Ace, el Bat-can del caballero oscuro o el gato Streaky, se enfrentarán a Lex Luthor.

El adelanto, en clave de humor, comienza con la mítica partitura de la película de 1989 dirigida por Tim Burton. En él puede verse al caballero oscuro manteniendo una conversación con Ace con quien parece hacer buenas migas."Tú eres un perro y yo... Soy Batman", afirma el personaje con su particular tono sombrío antes de añadir que no es muy bueno con las mascotas. A lo que el can responde "no se me dan muy bien las personas. Probablemente, porque sufrí un trauma cuando no era más que un cachorro". Una clara y paródica alusión a los orígenes del personaje.

Pero, además, el avance adopta la tétrica naturaleza del protector de Gotham. "Batman es un solitario... Excepto por Robin. Y por Alfred. Y por el comisario Gordon. Y por ese al que interpretó Morgan Freeman", le indica el héroe de DC a Ace. Una divertida referencia al Lucius Fox de la trilogía iniciada en 2005 dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale.

Dirigida por Jared Stern, Liga de Supermascotas contará además de con Keanu Reeves poniendo su voz a Batman, con Dwayne Johnson interpretando a Krypto, el Super perro y Kevin Hart como Ace, el Bat can. Mientras tanto, los fans del caballero oscuro pueden reencontrarse con el personaje en The Batman, la cinta dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson como el caballero oscuro, que arrasa en las taquillas de todo el mundo.

The Batman está construida bajo las reglas de los policiales negros, con claras influencias al cine de David Fincher (Seven, Zodíaco), donde el justiciero se alía con la Policía (un organismo podrido en Ciudad Gótica a pesar de nobles excepciones, como el comisionado James Gordon) para terminar con la matanza de El acertijo (Paul Dano). En palabras del crítico de cine Ignacio Dunand (El Destape) "Paul Dano logra un buen trabajo como villano central, queda opacado por la brillante composición de Colin Farrell como El Pingüino, uno de los archi enemigos más siniestros de Batman".