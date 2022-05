Justin Lin se fue de la dirección de Rápido y Furioso tras una fuerte pelea con Vin Diesel

Se dio a conocer el trasfondo de la pelea que tuvieron Justin Lin y Vin Diesel, y llevó a que el primero se aleje de la dirección de Rápido y Furioso 10.

Pocos días después del inicio del rodaje, Justin Lin dejó la dirección de Rápido y Furioso 10. Tras conocerse que será sustituido por Louis Leterrier, se desvelaron los motivos por los que el cineasta dejó la producción.

Según The Hollywood Reporter, Lin abandonó la cinta por un "gran desacuerdo" con Vin Diesel que tuvo lugar el 23 de abril. "Lin se cansó del constante cambio de guion, del proceso de hacer una película de Rápido y de manejar la relación con Vin Diesel", reza la publicación. El medio asegura que Lin estaba escribiendo la película y creía que tenía un guion cerrado, pero Universal y Diesel cambiaron de planes. Se eliminó una ubicación clave en Europa del Este, además de que tardaron demasiado en fichar al villano del filme. Por si esto fuera poco, el estudio dijo que enviaría a Londres a un guionista para pulir algunos diálogos, algo que no sentó bien al realizador.

Sin embargo, fue el 23 de abril cuando Lin y Diesel llegaron a ese "gran desacuerdo" que culminó con su salida. En principio era una reunión de cuatro personas y Diesel apareció con algunas notas para Lin. Finalmente el director y el actor hablaron en privado. "Justin finalmente se cansó y dijo: 'Esta película no merece mi salud mental'", relató una fuente. Lin comunicó entonces que no quería continuar en la cinta y el 25 de abril se llegó a un acuerdo para que abandonara la producción. Aunque no dirigirá el filme, seguirá involucrado como productor.

The Hollywood Reporter consultó a Universal respecto a lo ocurrido. "Cualquier diferencia creativa que condujo a la salida de Justin Lin fue con el estudio, no con los productores, el elenco o el equipo", contestó la compañía. Lin fue el encargado de dirigir A todo gas: Tokyo Race, Fast & Furious: Aún más rápido, Fast & Furious 5, Fast & Furious 6 y Fast & Furious 9. El taiwanés anunció su salida de la décima entrega a través de un comunicado.

La despedida de Justin Lin de Rápido y Furioso 10

"Con el apoyo de Universal, he tomado la difícil decisión de dar un paso atrás como director de Fast X, mientras me quedo en el proyecto como productor. Durante 10 años y cinco películas hemos sido capaces de filmar a los mejores actores, las mejores acrobacias y las mejores persecuciones de coches. En una nota personal, como hijo de inmigrantes asiáticos, estoy orgulloso de ayudar a construir la franquicia más diversa en la historia del cine. Siempre estaré agradecido con el increíble elenco, el equipo y el estudio por su apoyo y por darme la bienvenida a la familia Fast", señaló. Ya se ha anunciado que Lin será sustituido por Louis Leterrier, aunque Deadline subrayó que el acuerdo todavía no está firmado. Rápido y Furioso 10 se estrenará el 19 de mayo de 2023.