Gael García Bernal protagoniza Viejos, la nueva pesadilla del exitoso M. Night Shyamalan

Viejos es el título del nuevo largometraje de M. Night Shyamalan, director de Sexto sentido, La Aldea y La reunión del demonio, entre otras cintas de terror, fantasía y ciencia ficción. Luego de la decepcionante Glass, regresa dispuesto a jugar y retorcer mentes en una historia basada en una inquietante novela gráfica. El estreno está programado para el 29 de julio en salas de Argentina.

Basada en la novela gráfica Castillo de arena de Pierre Oscar Levy y Frederik Peeters, el adelanto muestra a un matrimonio, Jack (Gael García Bernal) y Kate (Vicky Krieps), junto con sus tres hijos y cómo sus vacaciones de ensueño en una playa paradisíaca acaban convertidas en una pesadilla al verse atrapados en un lugar donde envejecen rápidamente y del que nadie puede escapar con vida.

El tráiler muestra cómo su vida termina reducida a un único día. Ya el teaser mostrado en la Super Bowl logró captar la atención del público. Ahora, este nuevo avance aumenta esa sensación de intriga por descubrir el motivo de que todo aquel que termina en esa playa acaba envejeciendo a ritmo veloz.

Dirigida y escrita por Shyamalan, completan el reparto Rufus Sewell, Ken Leung, Nikki Amuka-Bird, Abbey Lee, Aaron Pierre, Alex Wolff, Embeth Davidtz, Eliza Scanlen, Emun Elliott, Kathleen Chalfant y Thomasin McKenzie.

Llegan las primeras reacciones de El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo

El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo tendrá su estreno mundial el 4 de junio, pero algunos críticos estadounidenses ya pudieron ver la película. Las primeras opiniones han salido a la luz en Twitter y, para tranquilidad de los fans, la producción dirigida por James Wan ha salido muy bien parada.

"Es fantástica como siguiente episodio. Tiene mucho corazón y una historia de amor. Me involucré tanto que me olvidé de cenar mientras miraba la pantalla. Sin spoilers, pero he dormido con la luz encendida", aseguró la autora Jenna Busch. Tal como señala Chris Evangelista de SlashFilm, "la dinámica cambia" en esta tercera entrega, pero sigue atrayendo gracias a la presencia de Vera Farmiga y Patrick Wilson.

“Es terriblemente demoníaca y escalofriante en todos los momentos precisos, con una secuencia de apertura sensacional y una escena en una cama de agua que rivaliza con cualquier momento espeluznante de la franquicia hasta ahora. Salvaje a la vez que se basa en una historia real", comentó Erik Davis, crítico de Fandango. "Me complace informar que El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo es sólida. Tiene problemas para encajar la realidad del caso y su giro de terror ficticio, pero es genial ver a los Warren en una investigación, y hay más de un momento emocionante, así como sustos bien orquestados", adelantó Eric Eisenberg, de CinemaBlend.