Spiral: From the book of Saw tiene un estreno en cines previsto para el 27 de mayo de 2021.

Un año después de su primer fecha de estreno prevista, el esperado regreso de El juego del miedo relanza su fecha de estreno con un escalofriante trailer anticipo. Espiral: El juego del miedo continúa se estrenará en salas de cine argentinas el 27 de mayo de 2021, y si las condiciones sanitarias por la pandemia de COVID-19 están dadas para ello, con nuevos ases bajo la manga para aterrar a nuevas generaciones de cinéfilos.

En 2004 un iniciado James Wan estrenó Saw (El juego del miedo, traducción con la que llegó a Latinoamérica), la película que cambiaría la forma de producir gore y sentaría las bases del mercado audiovisual y su relación con el género. Con un presupuesto de poco más de un millón de dólares y una recaudación de más de 100 millones, rompió con todas las expectativas de la taquilla. El éxito atrajo secuelas que lejos de rendirle homenaje a la franquicia, la mutilaron. Hasta ahora, ya que Lionsgate apuesta por las súper estrellas Chris Rock y Samuel L Jackson para rebobinar la historia.

Chris Rock fue el primero en confirmarse como protagonista tras conocerse que era uno de los productores de la cinta y que firmaba el guion junto a Josh Stolberg y Pete Goldfinger. La siguiente gran noticia fue la incorporación de Samuel L. Jackson, mítica figura que participó en películas legendarias como Star Wars, Jurassic Park y Pulp Fiction, encarnando al padre del personaje de Rock. Junto a ellos estarán Max Minghella (The Handmaid’s Tale) que dará vida a su compañero, William Schenk y Marisol Nichols (Riverdale), que será la capitana de policía Angie Garza.

El director, Darren Lynn Bousman, no es precisamente un recién llegado a la saga. Tras el éxito de Saw (James Wan, 2004), fue él el que se encargó de Saw II (2005), Saw III (2006) y Saw IV (2007) para dedicarse después a relanzar Repo! The Genetic Opera (2008) y el segmento The Night Billy Raised Hell de Cuentos de Halloween (2015).

“Muchas veces voy al cine o veo un programa de televisión y digo: ‘Vaya, un par de bromas marcado la diferencia ahí’. Me encanta Saw, pero pensé que casi no tenía humor. Parecía un buen lugar, un buen terreno fértil”, explicó Rock en unas declaraciones compartidas por MovieWeb. “He visto un montaje previo de la nueva Saw. Todavía es Saw, es sangriento, es gore, pero hay una pizca de humor por aquí y allá. No la estamos renovando, no es Scary Movie, es Saw”, analizó.