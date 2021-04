Eleonora Wexler será la mamá de Luana, la primera niña trans en obtener su DNI, en la película Yo nena, yo princesa.

Eleonora Wexler atiende el teléfono contenta por el esperado proyecto que la tiene como protagonista: Yo nena, yo princesa, la película basada en el libro de Gabriela Mansilla que cuenta la historia de Luana, la primera niña trans en el mundo que obtuvo su DNI tras la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012. “Es mi vuelta oficial a los rodajes. Con Palomino (Juan) coincidimos en 1998 haciendo de una pareja muy fogosa en la novela Como vos y yo, un exitazo que iba a las 15 horas. ¡Fue increíble! Desde ese momento que no volvíamos a trabajar juntos; estoy muy feliz de reencontrarlo”, comenta Eleonora, en diálogo con El Destape.

- ¿Leíste el libro de Gabriela Mansilla?

Por supuesto. Ella me lo dedicó. Es una historia que te atraviesa por completo y siempre voy a estar agradecida a Federico Palazzo por haberme convocado a la película. Juntos, fuimos a la casa de Gabriela donde conocí a sus hijxs Luana y Elías, y a su mamá. Estuve 4 horas charlando con ella y fue alucinante. En un principio no quise leerlo para enfocarme en el guión pero después, cuando lo leí, me encontré con mucha información fundamental que me sirvió para construir el personaje de Gabriela.

- Que fuerte el amor de esa madre.

Es una historia de amor, valentía y lucha. Gabriela siempre dice que ella no sabe cómo llegó a donde llegó y que fue Luana la que, desde muy chiquita, pidió a gritos que se la escuchara. Con la inteligencia y sensibilidad que solo las grandes madres tienen, escuchó lo que su hija tenía para decir. Hablar con naturalidad y visibilizar las historias de las personas trans era algo muy lejano en 2011.

- Recién en 2012 se aprobó la Ley de Identidad de Género. Veníamos de la aprobación la Ley de Matrimonio Igualitario en 2010.

Exactamente. Ella (Gabriela), sin entender todo lo que pasaba, eligió prestarle atención a los deseos de su hija: ‘yo nena, yo princesa’, ni más ni menos. Creo que esa búsqueda por comprender la identidad de Luana frente a un mundo de adversidades es lo que la hace una mujer fuerte y una mamá formidable. Cuando nos conocimos le pregunté cómo había hecho y, con simpleza, me respondió ‘no lo sé. Yo miraba los ojos de Luana. Esos ojos me daban muchas respuestas’. Me emociona.

- En muchas realidades familiares la empatía viene cuando hay casos de personas LGBTIQ+ cercanos, ¿lo ves así?

Coincido y deseo que la película llegue a esa parte de la sociedad no deconstruida, ayudando a lograr una apertura que nos permita avanzar como sociedad. Crecimos en materia de derechos para las minorías, pero siempre está el círculo que se resiste a cuestionar lo preestablecido como “normal”.

Por otro lado, la experiencia de trabajar con dos niñas trans me enriqueció mucho como ser humana: Isabella, una de ellas, tiene una onda increíble. ¡Si vieras como señala las páginas! Es una profesional. En su caso el entorno familiar la acompañó siempre.

- Hay algo de lo que poco se habla en la historia de Luana: la figura paterna, ¿sabés qué pasó con su papá?

Fue muy complejo. Gabriela me contó que en el libro sacó algunas cosas sobre el papá de Luana porque no quería que se perdiese el foco de lo verdaderamente importante: la lucha por la identidad. El padre se borró, se fue y las abandonó. En un principio lo intentó, pero nunca pudo soportarlo. De hecho no saben dónde está aún.

- En la lucha de las trans por superar adversidades hay algunas batallas que se inician ´por ‘fuego amigo’, ¿qué opinión te merecen los grupos feministas que las discriminan?

Les falta aprender mucho. Creo que todo forma parte de la ignorancia No sé si sabrán que Luana se auto percibe mujer desde el año y ocho meses. Esa criatura se lastimaba y flagelaba. Vos como papá y como ciudadano, ¿qué hacés? Si no lo acompañás en sus deseos y búsqueda por ser feliz, no entendiste nada de lo que es el amor por el otro.

Ojalá la película ayude a pensar a las personas trans como una parte importante de la sociedad. Lo que hizo Gabriela con la fundación Infancias Libres fue entender y ayudar a reinsertar en la sociedad a las travestis y trans. Por lo general, son sectores sociales que no gozan de las mismas oportunidades que todos nosotros. Es demasiado injusto que la prostitución sea una de las únicas opciones laborales que tienen. Es por eso que la base de Yo nena, yo princesa es ser testimonio para ganarle al odio con amor.

- No quería pasar por alto La valla, serie de ciencia ficción de Netflix que protagonizás y fue un boom en España. ¿Sos consciente de que se adelantaron a la pandemia de COVID-19?

¿Viste? Es increíble. Te juro que la terminé de filmar en julio de 2019, cuando el coronavirus estaba en pañales. Fue muy loco todo lo que sucedió después. Con mis compañeros seguimos todavía sorprendidos por lo que se generó; de hecho, le pregunté al productor si tenía un oráculo o algo (risas). Lo que más pena me da es no tener fecha para la segunda temporada. Ojalá que Netflix nos la dé porque se pierden una historia buenísima. Quedó mucha tela para cortar.

- Debería ser medio pariente de Black Mirror..

Lo pienso muy seguido eso y tengo la esperanza de que en algún momento del año va a terminar haciéndose. En España fue un éxito y mi personaje era genial, “la señora de la vacuna”. Alucinante.

- Sentiste el vértigo que están teniendo algunos políticos con el tema de la administración de vacunas.

Exactamente. ¡Pero en la ficción! (risas)

Yo nena, yo princesa está dirigida por Federico Palazzo y producida por la Universidad Nacional de La Matanza, Tronera Films, Aleph Media, Arco Libre y el Grupo Octubre. Elenco: Eleonora Wexler, Juan Palomino, Valentina Bassi, Lidia Catalano, Hector Bidonde, Mariano Bertolini, Irene Almus, Paola Barrientos y la presentación de les niñes Isabella G. C. y Valentino Vena. Con las actuaciones especiales de: Laura Cymer, Claudio Da Passano, Mauricio Dayub, Marina Glezer, Ernesto Larresse, Paula Morales, María Onetto, Alejor Ortiz, Esteban Prol, Muriel Santa Ana y Fabián Vena. Estreno previsto para septiembre de 2021.