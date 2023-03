El juez León Arslanian fue contundente y dijo lo que todos piensan sobre Argentina, 1985

El recordado juez que condenó a los militares de la última dictadura cívico militar opinó sobre Argentina, 1985 en su camino a los Oscars, fiesta del cine que se celebra el domingo 12 de marzo.

El próximo domingo 12 de marzo se celebra la 95ta. edición de los premios Oscar y Argentina, 1985 es la película que representa al país en la terna Mejor película internacional. A pocas horas de la gran fiesta del cine, el juez León Arslanian -recordado por condenar a los militares de la última dictadura cívico militar en 1985- opinó sobre el filme de Santiago Mitre con un contundente análisis: "Hay críticas".

En diálogo con Adrián Murano (Verdades afiladas, El Destape Radio), Arslanian afirmó que vive la antesala a los Oscars "con mucha expectativa" y celebró el "éxito extraordinario" de la historia protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani como los ficales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo. Consultado sobre la tarea del actor Carlos Portaluppi, el actor que debió interpretarlo en la cinta, Arslanian elogió: "Es un gran actor. Me sorprendió la interpretación y cómo logró captar lo gestual mío, la manera de responder frente a ciertas cosas, detalles ínfimos".

Aún así, el juez deslizó algunas diferencias hacia la película que podría resultar invicta el domingo: "Hay críticas para hacer, pero yo rescato de la película el resultado que tuvo desde el punto de vista de la difusión y la puesta en conocimiento para que jóvenes que estudian el juicio en las escuelas puedan acceder a una muestra más directa. Después, hubieron cosas que tienen que ver con la ficción y por tener esta naturaleza tiene que tener cierto grado de tolerancia".

La película dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 llevaron adelante el juicio a las juntas de la última dictadura militar. Sin dejarse intimidar por la todavía considerable influencia militar en la nueva y frágil democracia, Strassera y Moreno Ocampo reunieron un joven equipo jurídico de inesperados héroes para su batalla de David contra Goliat. Bajo amenaza constante sobre ellos y sus familias, corrieron contra el tiempo para hacer justicia por las víctimas de los genocidas.

Si la película de Santiago Mitre se lleva el Oscar a Argentina, sería la tercera vez que una producción nacional consigue el ansiado premio. La primera ocasión fue con La historia oficial en 1986, celebrado filme de Luis Puenzo con protagónicos de Norma Aleandro y Héctor Alterio, y más adelante con El secreto de sus ojos en 2010, con dirección de Juan José Campanella y un trío protagónico conformado por Ricardo Darín, Soledad Villamil y Guillermo Francella.

Contra qué películas compite Argentina, 1985

Las contendientes que se enfrentarán a la película suceso del 2022 (que puede verse en la plataforma Amazon Prime) son los filmes All quiet in the western front, de Alemania; Close, de Bélgica, EO, de Polonia, y The quiet girl, de Irlanda. Si bien Argentina, 1985 era una de las favoritas para llevarse el premio, la producción alemana dirigida por Edward Berger -estrenada en Netflix- también fue sondeada como rival de fuerza debido a sus 8 candidaturas, entre ellas la terna a Mejor Película (lo que llevó a que muchos tracen sus predicciones a favor de la historia centrada en la Primera Guerra Mundial).