Día del traductor: 10 películas con títulos mal traducidos al español

"Death Becomes Her" (1992) llegó traducida como "La muerte les sienta bien".

Cada 30 de septiembre se conmemora el Día del traductor en honor a San Jerónimo, considerado el primer trabajador lingüístico por transcribir la Biblia al latín. Y si bien la notable profesión ha sido importantísima para lograr una conexión entre culturas y naciones, en el campo del cine no son pocos los títulos de películas que han sufrido traducciones espantosas y que nada tienen que ver con el significado original. En El Destape seleccionamos 10 casos de largometrajes en los que las traducciones son algo más que una metida de pata. ¿Se les ocurre algún otro?

"I love you Phillip Morris" (2009) = "Una pareja despareja"

"Pulp Fiction" (1994) = "Tiempos violentos"

"Home alone" (1990) = "Mi pobre angelito"

"The nightmare before Christmas" (1993) = "El extraño mundo de Jack"

"The green mile" (1999) = "Milagros inesperados"

"The sound of music" (1965) = "La novicia rebelde"

"50 first dates" (2004) = "Como si fuera la primera vez"

"Death becomes her" (1992) = "La muerte le sienta bien"

"There will be blood" (2007) = "Petróleo sangriento"

"101 dalmatians" (1961) = "La noche de las narices frías"