Desapareció el actor Julian Sands: preocupación en Hollywood

La policía de Los Ángeles declaró desaparecido a Julian Sands, protagonista de Aracnofobia, tras ser buscado en una zona montañosa por varias horas.

El actor británico Julian Sands, reconocido por películas como El banquete desnudo, Aracnofobia, El brujo, Un amor en Florencia y Adiós a Las Vegas, entre otras, fue declarado desaparecido por las policía de Los Ángeles, tras varias horas de búsqueda en una zona montañosa en las afueras en donde el intérprete realizaba senderismo.

Según reportan los medios de Hollywood, el rastro de Sands, de 65 años, se perdió el viernes pasado en el área de senderismo de Baldy Bowl, al noroeste de Los Ángeles y, desde entonces, no puede ser hallado a pesar de las largas horas de búsqueda. Sin embargo, la investigación debió ser suspendida debido a los riesgos de avalanchas por las malas condiciones climáticas que hay en la zona: desde hace cuatro días solo se han enviado algunos helicópteros y drones para visualizar el lugar.

Los temores sobre la suerte del actor se acrecentaron debido a que allí mismo, la semana pasada murió tras una caída Crystal Paula González-Landas, conocida como "la reina del senderismo". En un comunicado de prensa, el departamento del sheriff de San Bernardino señaló que las condiciones climáticas llevaron a que se realicen 14 misiones de rescate en las últimas cuatro semanas, y dos excursionistas perdieron la vida. En 2020, el actor había contado en una entrevista sobre su pasión por las caminatas por la montaña, en una charla en la que confesó haber pasado largas temporadas en Los Alpes, Los Andes y Alaska.

Quién es Julian Sands, el actor que desapareció en las montañas

Nacido el 4 de enero de 1958 en Leeds (Inglaterra), Sands debutó en televisión en 1982 en un episodio de Play for Today. Julian Sands fue una cara conocida para el público argentino especialmente a fines de los '80 y gran parte de los '90 por su participación en varios filmes populares: uno de sus papeles más recordados le llegó en 1985, cuando participó en Una habitación con vistas a las órdenes de James Ivory y junto a Maggie Smith y Helena Bonham Carter.

Su filmografía también incluye títulos como El banquete desnudo, dirigida por David Cronenberg; Warlock, Apocalipsis Final; Aracnofobia; Leaving Las Vegas con Nicolas Cage, Ocean's 13 de Steven Soderbergh; Los gritos del silencio de Roland Joffé o El fantasma de la ópera a las órdenes de Darío Argento. Sands también trabajó en televisión, apareciendo puntualmente en series como Dexter, Ley y orden: Acción criminal, Elementary, The Blacklist, Gotham o Smallville. Su trabajo más reciente data de 2022, cuando apareció en The Ghosts of Monday.